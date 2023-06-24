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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يتابع تنفيذ المرحلة الثانية بسكن موظفى العاصمة الإدارية فى بدر

جولة وزير الإسكان
جولة وزير الإسكان

تابع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الموقف التنفيذى للمرحلة الثانية بسكن موظفي العاصمة الإدارية الجديدة، التى يتم تنفيذها بمدينة بدر، حيث يتم تنفيذ 4704 وحدات سكنية.

وشدد وزير الإسكان على ضرورة الاهتمام بجودة التنفيذ، وكذا التوقيتات الزمنية، لتخرج المرحلة الثانية فى صورة متميزة، مثل المرحلة الأولى، خاصة أن هناك إقبالًا كبيرًا من الموظفين على الحجز فى هذه الوحدات.

وقال المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، إنه والمهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينه بدر، قاما بتفقد مشروع عمارات سكن الموظفين بالعاصمة الإدارية الجديدة "المرحلة الثانية" لعدد 196 عمارة تضم 4704 وحدات، كما تم تفقد أعمال المرافق والطرق وتنسيق الموقع وأعمال الزراعة وأعمال الكهرباء بالمشروع.

وأوضح المهندس عمار مندور أنه جارٍ حالياً تنفيذ أعمال الأسفلت وزراعة المسطحات الخضراء بالموقع، مشيرا إلى أن  نسبة التنفيذ للعمارات بلغت 89% من المشروع، كما تم تنفيذ أعمال الكهرباء بنسبة تنفيذ 50% وتم توريد الكابلات بالمشروع.

وأوضح أن شركة المقاولون العرب تقوم  بتنفيذ أعمال المرافق (مياه وصرف ورى وطرق فرمة)، حيث وصلت نسبة التنفيذ إلى 85%، كما تقوم شركة المقاولون العرب بتنفيذ أعمال الطرق "أساس وأسفلت"، حيث وصلت نسبة تنفيذ الطرق بالمشروع إلى 35%، كما وصلت نسبة تنفيذ الغاز بالمشروع إلى 60%.

وشدد المهندس كمال بهجات على تكثيف العمالة لإنهاء المشروع خلال الخطة الزمنية المحددة، ودفع الأعمال بالمشروع، منبهاً على الشركات المنفذة بسرعة الانتهاء من أعمال (الإسكان - المرافق - الطرق -  تنسيق الموقع)، للانتهاء من تنفيذ المشروع  بكفاءة وجودة عالية.

 

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان العاصمة الإدارية الجديدة وحدات سكنية مدينة بدر هيئة المجتمعات العمرانية

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