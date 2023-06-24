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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أهالي قرية الروضة بالغربية يشتكون من عدم وصول مياه الري إلى المساقي

صورة من الحدث
صورة من الحدث

يعاني أهالي قرية الروضة التابعة لمركز السنطة بالغربية من عدم وصول مياه الري إلى مساقي الروضة التي تتبع نهاية ترعة الجعفرية السنطة منذ عدة أيام، مما يهدد المحاصيل بالتلف. وأكد الحاج محمد بدوي من أهالي القرية أن نهاية الترعة لم تصلها المياه منذ أكثر من ١٠ أيام، مما يهدد المحاصيل بالتلف، وخاصةً أن الجو شديد الحرارة في تلك الفترة.

وطالب الحاج محمود عبد الستار من أهالي القرية الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، ورئيس مدينة السنطة، والمسؤولين عن الري بحل تلك المشكلة فورًا ومحاسبة المتسبب في تلك الواقعة.

ومن جانبه، أكد مصدر داخل مركز ومدينة السنطة أن المركز سيقوم بتشكيل لجنة لمعاينة الأمر على الحقيقة، ثم يتم رفع تقرير إلى محافظ الغربية ووكيل وزارة الري لحل المشكلة فورًا.

قرية الروضة لعدم وصول المياه المساقى لجنة لمعاينة ورفع تقرير

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