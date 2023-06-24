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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

"تاون جاس" تجري أعمال صيانة بالقاهرة الجديدة دون انقطاع الغاز

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تجري الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن « تاون جاس » اليوم السبت، أعمال صيانة - السوق الشرقي - الرحاب - القاهرة الجديدة، وتهيب الشركة بالعملاء والمواطنين، عدم الإنزعاج عند الشعور بالرائحة.

تاون جاس: أعمال صيانة القاهرة الجديدة ولا انقطاع بالغاز

 وكشف بيان للشركة علي صفحتها الرسمية، أن هذه الأعمال ستتم بأعلى معايير الجودة والسلامة لضمان أمان العملاء والمواطنين، كما أنه لن يتم قطع الغاز عن أي من العملاء، وبناء عليه فقد وجب التنويه لطمأنة السادة العملاء وفي حالة وجود أي استفسار يرجى التكرم بالاتصال من اي تليفون أرضي بطوارىء الشركة.

البحث والاستكشاف البترول والغاز الاستكشاف عن البترول والغاز أعمال صيانة الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمدن المنتجات البترولية المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية

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