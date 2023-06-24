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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

مصرع وإصابة 6 في حادثيّ سير بصحراوي البحيرة

اسعاف
اسعاف

لقي سائق مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادثيّ سير بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة. 

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة  إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية  الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لإسعافهم.

كما لقي سائق، مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين - وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي.

سائق وادى النطرون حادثى سير محافظة البحيرة القاهرة- الإسكندرية

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