مصرع وإصابة 6 في حادثيّ سير بصحراوي البحيرة

لقي سائق مصرعه وأصيب 5 آخرون، اليوم، إثر وقوع حادثيّ سير بمركز وادي النطرون في محافظة البحيرة.

البداية بتلقي مديرية أمن البحيرة إخطارًا بتلك الحوادث من شرطة النجدة، وبالفحص تبيّن انقلاب سيارة ميكروباص بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي دائرة مركز وادي النطرون، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح مختلفة، وتم نقلهم إلى المستشفى المركزي لإسعافهم.

كما لقي سائق، مصرعه إثر انقلاب سيارة نقل بطريق العلمين - وادى النطرون، وتم نقل جثة المتوفي إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى وادي النطرون المركزي.