"التخطيط القومي": الصعيد أحد المناطق الاستثمارية الواعدة ويضم 30% من السكان

عقد معهد التخطيط القومي الحلقة السابعة والأخيرة، من لقاء الخبراء" للموسم العلمي 2022 - 2023 تحت عنوان "تحديات وآفاق التنمية في صعيد مصر"، وذلك بحضور نخبة من الأساتذة والخبراء المتخصصين من مجلس النواب والأكاديميين وممثلي القطاع الخاص والجهات المعنية.

وأشار الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، إلى أن عقد هذا اللقاء يأتي في إطار اهتمام معهد التخطيط القومي بتوفير أرضية للحوار العلمي حول تحديات وأفاق التنمية في صعيد مصر بمشاركة الحكومية المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص وشركاء التنمية منوهاً إلى أن ملف تنمية الصعيد يحظى باهتمام كبير مثمناً الجهود الكبيرة التي تبذل في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، فتضاعفت استثمارات الدولة في محافظات الصعيد في كل مجالات البنية الأساسية والخدمات العامة والتنمية الاقتصادية، مشيًرا إلى أن التنمية في الصعيد لم تنته ولكنها تتطلب جهداً وطنياً متضافراً.



وفي ذات السياق، قالت الدكتورة فادية عبد السلام المنسق العام للقاء الخبراء، إن صعيد مصر يعد أحد المناطق الاستثمارية الواعدة، حيث يضم 10 محافظات مصرية يتجاوز عدد سكانها 32 مليون نسمة أي ما يعادل نحو 30% من إجمالي عدد السكان، قد حظي بالنصيب الأكبر من مشروعات التنمية والخدمات العامة وعلى رأسها المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وبرامج التنمية المحلية، وبرامج الحماية الاجتماعية وتمكين المرأة.

وأوضحت "عبدالسلام"، أن الحلقة تستهدف إلقاء الضوء على جهود التنمية المبذولة من خلال هيئة تنمية الصعيد؛ أهمية إشراك القطاع الخاص في المشروعات التنموية بما يتسق مع التوجيهات الرئاسية، كما تم التعريف ببرنامج التنمية المحلية وحجم الاستثمارات الموجهة لمحافظات الصعيد، إلى جانب التحديات والفرص والمعوقات التي تحول دون تحقيق التنمية الشاملة لإقليم الصعيد.