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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

صدور الترجمة العربية من "فن اللامبالاة: دليل التطبيقات" لـ مارك مانسون

كتاب فن اللامبالاة:
كتاب "فن اللامبالاة: دليل التطبيقات"

صدر حديثًا عن منشورات الرمل، ترجمة عربية من كتاب "فن اللامبالاة: دليل التطبيقات" للكاتب الأمريكي مارك مانسون، وترجمة الحارث النبهان.

"كتاب يخالف الكتب الأخرى كلها. لا تحاول! دعك من الأمر! كن مخطئًا! اخفض معاييرك! كفّ عن الإيمان بنفسك! ابحث عن الألم! كل نقطة يطرحها هذا الكتاب صحيحة جدًا ومفيدة وأعمق أثرًا مما اعتدنا قراءته من كتابات تحاول تشجيع الروح الإيجابية. كتاب موجز لكنه مفاجئ في عمقه. قرأته في ليلة واحدة"؛ بحسب ديريك سايفرز .. مؤلف كتاب "كل ما يلزمك: أربعون درسًا من أجل نوع جديد من رواد الأعمال".

وقال رايان هوليداي.. مؤلف كتابي "العقبة في الطريق" و "الذات هي العدو" عن الكتاب: تنبع القوة والسعادة والحرية من معرفة ما ينبغي الاهتمام به؛ وأهم من ذلك، تأتي كلها من معرفة ما ينبغي أن يكون المرء غير مبال به. هذا كتاب شديد البراعة، كتاب فلسفي عملي يزوّد القارئ بالفهم اللازم كي يستطيع فعل ذلك.

أما جيمس كلير، مؤلف كتاب "العادات الذرية" قال: مارك مانسون شديد البراعة في تحريض العقل وفي طرح أفكار تخالف المألوف. يجعلك أسلوبه السهل تتابع القراءة من غير توقف، وبحسب موقع "كيركوس ريفيوز"؛ فإن "دليل مباشر إلى العيش بصدق والعثور على السعادة في مواضع مؤلمة أحيانًا.. ممتعة قراءة هذا الكتاب الزاخر باقتراحات تخالف المألوف لكنها عميقة المعنى، وهو يستحق أن يُقرأ أكثر من مرة. ينبغي أن يصير مقياسًا لبقية كتب المساعدة الذاتية".

مارك مانسون

مارك مانسون (مواليد 9 مارس 1984)؛ هو مؤلف ومدوِّن أمريكي، من أوستن (تكساس) في الولايات المتحدة، انتقل إلى بوسطن للدراسة وتخرج من جامعة بوسطن سنة 2007. 

بدأ مارك مانسون أول مدونة له في عام 2009 كقناة تسويقية لأعماله في مجال استشارات المواعدة (dating advice business)، ثم انتقل بعد ذلك إلى العمل المتنقل، وله كتابان "فن اللامبالاة لعيش حياة تخالف المألوف"، و"Models: Attract Women through Honesty".

منشورات الرمل فن اللامبالاة كتاب الحارث النبهان مارك مانسون ترجمة عربية

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