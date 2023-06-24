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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بعد قليل.. الحكم في 6 طعون أقامها مرتضى منصور على أحكام بتغريمه في قضايا سب وقذف

مرتضي منصور
مرتضي منصور

تصدر بعد قليل الحكم في الطعون الـ6 التي أقامها مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، على أحكام الغرامات الصادرة ضده في قضايا متهم فيها بالسب والقذف في الدائرة الخامسة جنح النقض اليوم.

وتتضمن الطعون قضايا متهم فيها بالسب والقذف لكل من الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي، وطعنين ضد تغريمه بسب وقذف محمد عثمان، المستشار القانوني لنادي الأهلي، ومليكة خليل، ومايسة خليل، عضوتين بالجمعية العمومية بنادي الزمالك.

الدائرة الخامسة جنح النقض طعون مرتضى منصور مجلس إدارة نادي الزمالك السب والقذف

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