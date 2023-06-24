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السبت 24 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

"بيت الروبي" يتصدر شباك التذاكر بـ9 ملايين جنيه في 3 أيام

بيت الروبي
بيت الروبي

تصدر فيلم "بيت الروبي" بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، شباك التذاكر، بعد 3 أيام فقط من طرحه بدور العرض السينمائي، للمنافسة ضمن أفلام موسم عيد الأضحى المبارك. 

إيرادات فيلم بيت الروبي بطولة كريم عبد العزيز

 وحقق الفيلم أمس الجمعة إيرادات بقيمة 4,100,713 جنيها بعد أن حقق يوم الخميس إيرادات بلغت 3 ملايين و29 ألفًا و760 جنيهًا وحقق يوم الأربعاء حقق 2 مليون جنيها و93 ألفا ، لتصل كل إيراداته إلى 9 ملايين جنيها و220 ألفا ومن المتوقع أن يحقق الفيلم إيرادات ضخمة في سباق أفلام عيد الأضحى المبارك.

 ونشرت الصفحة الرسمية لشركة سينرجي فيلمز المنتجة للفيلم مقاطع فيديو لردود أفعال الجمهور عقب الخروج من الحفلات المختلفة للفيلم، حيث أكدوا على استمتاعهم بالفيلم وقوة التمثيل. 

وأشاد الجمهور بالثنائية الهائلة بين كريم عبد العزيز وكريم محمود عبد العزيز ومستوى التفاهم بينما والكوميديا التي خرجت من المشاهد بينهما وكذلك اداء الأطفال ونور وتارا عماد وضيوف الشرف في الفيلم الجديد.  

ويشارك في بطولة الفيلم كل من: كريم عبدالعزيز، كريم محمود عبدالعزيز، نور اللبنانية، تارا عماد، وعدد كبير من الفنانين، وهو من إخراج بيتر ميمي، وتأليف محمد الدباح وريم القماش، وإنتاج "سينرجي فيلمز".

أغنية فيلم بيت الروبي

وحققت أغنية "سمع هس" للنجوم كريم عبدالعزيز ومحمود العسيلي وكريم محمود عبدالعزيز نجاحا هائلًا خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة بعد إطلاقها ضمن الحملة الترويجية لفيلم "بيت الروبي"، بالتزامن مع إطلاقه في دور العرض بداية من الأربعاء الماضي للمشاركة في موسم عيد الأضحى.

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