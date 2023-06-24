لؤى الخطيب: يجب أن تكون وسائل الإعلام التقليدية هى الأساس فى التثقيف

قال الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، إنه يجب أن تكون وسائل الإعلام التقليدية هي الأساس في التثقيف وليس السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الفضاء المفتوح على السوشيال ميديا لابد أن يكون له معالجات حقيقية من خلال قصور الثقافة بمعايير وضوابط تحكمها القيم الاجتماعية والأخلاقية، وأن تكون السوشيال ميديا دورها إضافي وليس أساسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها" في ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأكد "الخطيب"، على أهمية التعامل مع الأجيال والشباب بشكل كبير من التقدير والاحترام ومعرفة أفكارهم واحترامها وكيفية التعامل معها عن طريق ما تقدمه له وما يحتاجه وما يجذبهم من صور جميلة ومواد جاذبة، والمنتج لابد أن يكون لديه فكر تسويقي قائم على دارسة حقيقية لاحتياجاتهم الحقيقية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، وعبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والإعلامي لؤي الخطيب، والكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.