ads
السبت 24 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

لؤى الخطيب: يجب أن تكون وسائل الإعلام التقليدية هى الأساس فى التثقيف

الكاتب الصحفي لؤي
الكاتب الصحفي لؤي الخطيب

قال الكاتب الصحفي لؤي الخطيب، إنه يجب أن تكون وسائل الإعلام التقليدية هي الأساس في التثقيف وليس السوشيال ميديا، مشيرًا إلى أن الفضاء المفتوح على السوشيال ميديا لابد أن يكون له معالجات حقيقية من خلال قصور الثقافة بمعايير وضوابط تحكمها القيم الاجتماعية والأخلاقية، وأن تكون السوشيال ميديا دورها إضافي وليس أساسي.

جاء ذلك خلال مشاركته في الجلسة الثانية من صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول موضوع "المؤسسات الثقافية.. وكيفية تعظيم الاستفادة منها" في ضوء مناقشة مخرجات وقضايا المحور المجتمعي بالحوار الوطني.

وأكد "الخطيب"، على أهمية التعامل مع الأجيال والشباب بشكل كبير من التقدير والاحترام ومعرفة أفكارهم واحترامها وكيفية التعامل معها عن طريق ما تقدمه له وما يحتاجه وما يجذبهم من صور جميلة ومواد جاذبة، والمنتج لابد أن يكون لديه فكر تسويقي قائم على دارسة حقيقية لاحتياجاتهم الحقيقية.

أدار الحوار خلال الصالون؛ مصطفى كريم، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الجلسة الأولى من الصالون؛ الكاتب الصحفي أحمد ناجي قمحة، رئيس تحرير مجلة السياسة الدولية، والدكتور محمد هاني، استشاري الصحة النفسية، وعبير العريان، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.

فيما شارك في الجلسة الثانية من الصالون، النائبة هيام الطباخ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والنائب رامي جلال، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، والإعلامي لؤي الخطيب، والكاتب الصحفي تامر عبده أمين.

يذكر أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أعلنت عن إطلاق سلسلة من الصالونات النقاشية، تبث مباشرة على الصفحة الرسمية للتنسيقية، حول نتائج ومخرجات جلسات الحوار الوطني.

السوشيال السوشيال ميديا الفضاء المفتوح تنسيقية التعامل الأجيال مصطفي كريم

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

الكرملين: بوتين مطلع على مزاعم بريغوجين والإجراءات قادمة

ميرنا نور الدين بإطلالة جريئة

مصطفى بكرى لـ "الشاهد": مرسى رفض كل الوساطات فتم إعداد بيان 3 يوليو

أوسوريو: لم أتواصل مع جوارديولا.. ولاعبو الزمالك أدوا ما عليهم

طالب ببنها يفوز بالمركز الثالث عالميا فى مسابقة شركة هواوى بمشاركة 120 ألف طالب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مصطفى أبو شامة

يا رب تُوعِدْهم يا رب

حسين دعسة

خبراء مكافحة الإرهاب في الأمم المتحدة : إفريقيا هي بؤرة الإرهاب في العالم؟

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

«الأباتشى» فى جنين.. هل تستعد إسرائيل لعملية عسكرية بالضفة الغربية؟

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية