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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

توقعات بتراجع أرباح الولايات المتحدة واحتمالية زيادة أسعار الفائدة

الولايات المتحدة
الولايات المتحدة

كشفت وكالة رويترز الأمريكية عن توقعات بتراجع أرباح الولايات المتحدة في الربع الثاني من 2023 مع احتمالية زيادة أسعار الفائدة، ما يخلق المزيد من المخاطر المحتملة للشركات.

ويتوقع المحللون انخفاض أرباح ستاندرد آند بورز، وهو مؤشر يضم أسهم 500 شركة كبرى مدرجة في السوق الأمريكي، بنسبة  5.6٪ في الربع الثاني من العام، بحسب بيانات وكالة "آي بي إي إس" التابعة لشركة "ريفينيتيف" لأبحاث الأسواق المالية.

وقالت الوكالة في تقريرها، لا تزال التوقعات الخاصة بأرباح الربع الثاني في الولايات المتحدة تبدو قاتمة بعد موسم ربع أول أفضل بكثير مما كان يُخشى، حيث أن احتمالية زيادة أسعار الفائدة هذا العام تخلق المزيد من المخاطر المحتملة للشركات.

وارتفعت الأرباح على أساس سنوي بنسبة 0.1٪ في الربع الأول، بناءً على بيانات أمس الجمعة، وهو أفضل بكثير من التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض بنسبة 5.1٪ في بداية موسم التقارير، جاء التحسن في أعقاب النتائج المتفائلة لمجموعة من الأسماء الكبيرة بما في ذاك مايكروسوفت وآبل.

وانخفضت أرباح الربع الرابع من عام 2022 لشركات ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3.2٪، لذا فإن انخفاض أرباح الربع الأول سيكون بمثابة تراجع فصلي ثانٍ على التوالي، وهو ما يسميه بعض الاستراتيجيين ركودًا في الأرباح، حدث آخرها عندما ضرب فيروس كورونا نتائج الشركات في عام 2020.

وقال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في تصريحات للمشرعين في واشنطن هذا الأسبوع، إن التوقعات لزيادة سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس تخمين جيد جدًا، متسائلين إلى أين يتجه البنك المركزي إذا استمر الاقتصاد في اتجاهه الحالي.

وقد أيد مسؤولون آخرون في الاحتياطي الفيدرالي وجهة النظر، فبعد رفع معدلات الفائدة بمقدار 5 نقاط مئوية منذ مارس 2022، أخذ بنك الاحتياطي الفيدرالي استراحة هذا الشهر لتقييم آثار أفعاله.

وأكد التقرير أن أسعار الفائدة المرتفعة تعني ارتفاع تكاليف الاقتراض للشركات والمستهلكين، ويشعر المستثمرون بالقلق من أن دورة التشديد الممتدة قد تدفع الاقتصاد الأمريكي إلى الركود. 

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