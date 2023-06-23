الفنانة ياسمين أيمن: أنا بخير وشائعة وفاتى بسبب تشابه أسماء

نفت الفنانة التشكيلية ياسمين أيمن، ما تداول حول وفاتها في حادث سير.

وقالت ياسمين أيمن في تصريح لـ"الدستور"، إنها بخير وبصحة جيدة، معربة عن استيائها بسبب هذه الشائعة التي تسبب في انهيار أقاربها وأصدقائها.

وأضافت أن هناك فتاة بالفعل توفيت في هذا حادث سير بالتجمع، لكن مجرد تشابه أسماء، متمنية تحري الدقة قبل انتشار مثل هذه الشائعات خاصة أنها تسبب مشاكل كبيرة.

ياسمين أيمن، شاركت في برنامج اكتشاف المواهب الشهير «الدوم»، وقدمت منحوتات وعدة تماثيل كان من بينها تمثال جسدت خلاله معاناة متضرري زلزال سوريا، وعرضته على لجنة التحكيم في مرحلة التصفيات النصف نهائية.

وخطفت ياسمين أيمن الأنظار بموهبتها في تجسيد الواقع من خلال الفن التشكيلي.