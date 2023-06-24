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السبت 24 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: واشنطن تتوقع تتبع الهند سقف أسعار النفط الروسى لمجموعة السبع

ناريندا مودي
ناريندا مودي

أعلن البيت الأبيض، الجمعة، عن توقع الولايات المتحدة أن تتبع الهند سقف أسعار النفط الروسي لمجموعة السبع. 

 

ووفقاً لصحيفة هندوستان تايمز، تأمل الولايات المتحدة أن تشتري الهند النفط الروسي بسعر الحد الأقصى للسعر. 

 

وأوضح البيت الأبيض، أن الولايات المتحدة تأمل في أن تكون أي مشتريات نفطية من الهند من روسيا عند أو أقل من السعر الذي حددته مجموعة السبعة.

 

وخلال حفل الاستقبال في البيت الأبيض،  ألقى رئيس الوزراء مودي خطابًا سلط فيه الضوء على الإجراءات التي اتخذتها إدارته.

 

و رداً على ذلك، أشاد بايدن بالعلاقة الثنائية بين الهند والولايات المتحدة، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أكثر العلاقات تحديدًا" في القرن الحادي والعشرين.


وقال: "أود أن أشكر الرئيس الأمريكي جو بايدن على هذا العشاء الرائع اليوم. وأود أيضًا أن أشكر السيدة الأولى جيل بايدن على الاهتمام بزيارتي لإنجاحها، ومساء أمس فتحت لي أبواب منزلك".

 

وأضاف: "لقد تميزت هذه الأمسية بوجود شعب بلدينا ، فهم أثمن ما لدينا، وعندما التقينا في اليابان ، من أجل قمة الرباعي ، ذكرت مشكلة كنت تواجهها ، أنا متأكد من أنه يجب عليك حلوا هذه المشكلة. أتمنى أن تكونوا قادرين على استيعاب كل من أراد الحضور لتناول العشاء الليلة".

 

في وقت سابق، خلال خطابه التاريخي الثاني أمام الجلسة المشتركة للكونغرس الأمريكي ، أكد رئيس الوزراء ناريندرا مودي على الامتياز الاستثنائي للتحدث هناك للمرة الثانية. واعترف بالتطورات الهامة التي تشهدها "أمريكا الأخرى والهند" ، مشيراً إلى تعميق العلاقة والتقدم الملحوظ بين البلدين. تحقق من التحديثات الحية هنا.

 

وسيبدأ رئيس الوزراء الهندي ناريندا مودي زيارته إلى مصر، اليوم السبت، في زيارة تهدف الى دفعة جديدة من العلاقات الثنائية بين الطرفين، بدعوة من الرئيس عبد الفتاح السيسي. 

الهند مصر ناريندا مودي واشنطن النفط

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