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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غدًا.. نظر أولى جلسات محاكمة قاتل الشاب طلال بقرية سنهور فى الفيوم

غدا.. أولى جلسات
غدا.. أولى جلسات محاكمة قاتل الشاب طلال

تنظر محكمة الجنايات بمحافظة الفيوم، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة قاتل الشاب طلال، ابن قرية سنهور أثناء جلوسه على أحد المقاهي وأطلق الجاني عليه الأعيرة النارية رصاصتين استقرا في الصدر، مما أدى إلى مصرعه في الحال.

وجرت أحداث الواقع حين استدرج المتهم الشاب طلال مصطفى، صاحب الـ27 عامًا، ابن قرية سنهور القبلية بمحافظة الفيوم، إلى أحد المقاهي من أجل تناول كوب شاي ووجبة الإفطار، حتى غدر به، وأطلق عليه وابلًا من الأعيرة النارية من سلاحه الناري، فأراده قتيلًا في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

غدا أولى جلسات محاكمة قاتل الشاب طلال قرية سنهور بالفيوم

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