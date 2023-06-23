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الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

الباز عن أزمة المناخ: مصر تتعامل بهدوء فى عالم لا يعرف إلا الصخب

جريدة الدستور

قال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، إن دول العالم النامي مثل مصر لم تتسبب في أزمات المناخ، ورغم ذلك تلك الدول هي الأكثر تضررا، وهذا ليس شيئًا جيدا، لأن الدول الكبرى استفادت وأقامت المشروعات والمصانع، ودول العالم النامي لم تحقق شيئًا.

وأضاف، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمته في مؤتمر ميثاق التمويل العالمي الجديد تحدث بلسان الدول النامية، وأكد أن مصر ليست عالة على العالم، وعندما تكون في أزمة الأطراف الدولية تتدخل وتساند نظرًا لأهمية مصر، منوها بأنه لولا نتائج برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته مصر من 2016 حتى 2020 لما استطاعت مصر تحمل تبعات كورونا والحرب الروسية- الأوكرانية.

ولفت محمد الباز إلى أن الدولة المصرية تتعامل بهدوء في عالم لا يعرف سوى الصخب، ولكن مصر تحقق أكبر قدر من المكاسب دون خوض حروب وافتعال المشاكل، واستطاع السيسي إيصال رسالة مصر ودول العالم النامي إلى دول العالم المتقدم.

وأوضح أن السيسي تحدث عن الهجرة غير الشرعية، وقال: "إن دول العالم المتقدم بها الفرص والأمل، ودول العالم النامي لا يوجد بها أمل أو فرصة، ومن الطيعي أن يحاول الإنسان أن يسافر إلى البلاد التي توجد بها الفرص، ولذلك على دول العالم المتقدم دعم الدول النامية لضمان القضاء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية".

 

محمد الباز عبد الفتاح السيسي المناخ برنامج الإصلاح الاقتصادي اخر النهار

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