ads
الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

وزير الصحة ومحافظ بورسعيد يتفقدان مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

تفقد الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، واللواء عادل الغضبان، محافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، مستشفى الصحة النفسية في بورسعيد عقب تطويرها، بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور مصطفى شعبان، رئيس إقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

IMG-20230623-WA0234

وتفقد وزير الصحة ومحافظ بورسعيد المستشفى التي أفتتحت لاستقبال المرضى عام 2006، وبنيت على مساحة 19 ألف متر مربع وأكثر من نصف المساحة مناطق خضراء، ويجري تطويرها على مرحلتين لانضمامها إلى منظومة التامين الصحي الشامل، وذلك ليبلغ سعتها 133 سرير عقب انتهاء المرحلتين، كما ستضم أقسام: للعلاج النفسي رجال، وللعلاج النفسي سيدات، ولعلاج الإدمان رجال، فضلًا عن عيادات عامة وأشعة.

IMG-20230623-WA0231

وكان اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، قد استقبل وزير الصحة، فور وصوله إلى ديوان عام المحافظة لافتتاح وتفقد عدد من المنشآت الطبية، وعقدا اجتماعًا بينهما بحضور الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، لمناقشة عدد من الملفات منها: المنشآت الصحية والخدمات الطبية المقدمة لأبناء بورسعيد.

IMG-20230623-WA0229
IMG-20230623-WA0237
IMG-20230623-WA0232
IMG-20230623-WA0233
اقليم القناة بهيئة الرعاية الصحية استقبال المرضي التأمين الصحي الشامل الهيئة العامة للرعاية الصحي الخدمات الطبية المقدمة

الأكثر قراءة

وفاة شاب وإصابة فتاة فى حادث سير مروع بالتجمع

عشاء خاص فى معبد الأقصر.. "الدستور" يكشف تفاصيل زيارة جوارديولا للنوبة

لقاء ودى بين الرئيس السيسى وولى العهد السعودى فى فرنسا

مَن هى الفنانة ياسمين أيمن التي ارتبط اسمها بحادث التجمع؟

بعد تبكيرها.. موعد بدء صرف معاش شهر يوليو 2023

استعلام فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2023

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

لوفر أبوظبى فاترينة عرض رائعة للحضارات العالمية «5-5»

سارة شريف

نتنياهو وأوربان.. غرام فى بودابست

د.كريمة الحفناوى

المؤسسات الثقافية الحكومية والأهلية والحوار الوطنى

ماجد حبته

مودى.. واشنطن ثم القاهرة

بسنت حسن

الخيط الرفيع بين القاتل و الشهيد

خالد حريب

أشرف أمين. . النجار الذي أبدع

مؤمن المحمدي

كرتونة بيض عشان أشرف

لواء. محسن الفحام

المعلومات.. وحرية تداولها

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

فلسطين تدين مصادقة الاحتلال على إقامة عشرات البؤر الاستيطانية

الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين الإرهابية على الأراضى الفلسطينية

قوات الاحتلال تعتدى على مسيرة احتجاجية فى القدس