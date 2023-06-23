المخرج سعيد حامد يتفرغ لمونتاج "مرعي البريمو" والعرض بموسم الصيف

يعكف المخرج سعيد حامد خلال الوقت الحالي على مونتاج فيلم “مرعي البريمو” الذي يخوض بطولته الفنان محمد هنيدي، وذلك بعدما انتهوا من تصويره خلال الفترة الماضية.

ولم يستقر صناع العمل على موعد محدد لطرحه، فمن المفترض طرحه فور انتهاء موسم عيد الاضحى أي خلال موسم الصيف الجاري، وإن لم يسعفهم الوقت سيتم عرضه خلال موسم رأس السنة الجديدة.

ويعود هنيدي بفيلم مرعي البريمو للتعاون مع المخرج السوداني سعيد حامد بعد ما يقرب من 19 عامًا، منذ فيلم يا أنا يا خالتي، الذي ظهر خلاله هنيدي بالزي النسائي وجسد شخصية الخالة نوسة ليناقش من خلال الفيلم الدجل والشعوذة.

وحقق هنيدي وسعيد حامد نجاحًا كبيرًا في العديد من الأعمال، منهم: فيلم صعيدي في الجامعة الأمريكية، فيلم همام في أمستردام، مسرحية ألابندا، فوازير أبيض وأسود، فيلم جاءنا البيان التالي، وآخرهم فيلم يا أنا يا خالتي.

يعد فيلم نبيل الجميل أخصائي التجميل آخر أعمال هنيدي، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وضم عددًا كبيرًا من النجوم أبرزهم، نور اللبنانية، محمد سلام، محمود حافظ، رحمة أحمد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج خالد مرعي.