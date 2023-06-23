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الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

غلق 53 منشأة وضبط 5864 حالة إشغال في حملات مكبرة بالإسكندرية

جانب من الحملات
جانب من الحملات

شدد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات التفتيش على المنشآت العامة والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وإزالة الإشغالات وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وفى هذ الصدد، نفذت أحياء الإسكندرية حملات مكبرة للتفتيش على المنشأت العامة والأسواق للتأكد من جودة المنتجات وإزالة الإشغالات والتعديات على مستوى الأحياء.

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هذا وقد أسفرت هذه الحملات عن غلق 53 منشأة، والتحفظ على 5864 حالة إشغال متنوع بالإضافة إلى تحرير 1027 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات وفرض غرامات فورية تقدر ب 450 ألف جنيه علي منشآت المخالفة وذلك خلال أسبوع.

وكان قد أشار الشريف إلى أن فرع جهاز حماية المستهلك في الإسكندرية برئاسة اللواء محمد أبو كيلة، قام خلال الأسبوعين الماضين بالمرور على 526 منشأة تجارية وتحرير 84 محضر للمنشآت المخالفة، لافتًا إلى أنه تم ضبط 5 مخابز لإنتاجهم خبز غير مطابق للمواصفات و7 محلات جزارة للبيع بأزيد من السعر المعلن وعدم الإعلان عن الأسعار بمحطة مصر والحضرة والعجمي، بالإضافة إلى تحرير محاضر لـ26 محل ومطعم قاموا بتضليل المستهلكين بالبيع بأزيد من السعر المعلن.

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وفي السياق ذاته؛ أوضح المحافظ أنه خلال الحملات تم ضبط ثلاجة لحفظ المواد الغذائية بمنطقة محرم بك لحيازة 10 كراتين كبدة بقري زنة الكرتونة 20 كجم، و 2 كرتونة لحمة زنة الواحدة 20 كجم مجهولة المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مشروعية حيازتها، كما تم ضبط 3 محلات لبيع السلع الغذائية منتهية الصلاحية بمنطقتي النهضة والشاطبي.

يأتي ذلك حرصًا من الدولة على تحقيق توازن الأسواق وضمان توافر السلع بسعر مناسب يراعي جميع الفئات، من خلال تنسيق كامل بين جميع الأجهزة التنفيذية المسئولة عن مراقبة الأسواق وعلى رأسها جهاز حماية المستهلك.

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محافظ الإسكندرية حملات التفتيش على المنشأت أحياء الإسكندرية 5864 حالة إشغال غلق 53 منشأة

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