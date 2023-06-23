الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"شؤون الحرمين": توزيع 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على قاصدى المسجد الحرام

حج
حج

وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، ممثلة في وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية، اليوم الجمعة، 12 ألف مظلة و3 آلاف سجادة على الزوار والقاصدين لبيت الله الحرام، ضمن حملة الرئاسة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ 11، وذلك تحت شعار "من الوصول إلى الحصول".

وأكد وكيل المسجد الحرام المساعد للشؤون الاجتماعية جنادي بن علي مدخلي - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الجمعة - أن المبادرة تأتي من أجل توفير أفضل الخدمات للزوار والقاصدين للمسجد الحرام، وتعزيزًا لمبدأ كرم الضيافة لحجاج بيت الله الحرام.

وأضاف أن وكالة المسجد الحرام المساعدة للشؤون الاجتماعية قدمت العديد من المبادرات الاجتماعية لخدمة حجاج بيت الله الحرام، وتوفير أرقى وأفضل الخدمات الاجتماعية، بما في ذلك توزيع الهدايا وتفعيل البرامج لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تسهيل الإجراءات ليؤدوا مناسكهم بكل يسر وسهولة، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة جاءت ضمن حزمة من المبادرات التي تقدمها الرئاسة لضيوف الرحمن.

ومن جانب آخر، فعّلت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بالإدارة العامة للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية النسائية، وعبر إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة، وإدارة رعاية شؤون المسنات بالوكالة المساعدة للخدمات الاجتماعية والتطوعية والإنسانية النسائية، مبادرة "رفق" لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام، ضمن حملة "خدمة الحاج والزائر وسام فخر لنا" في عامها الـ11.

وقالت مدير إدارة الأشخاص ذوات الإعاقة وإدارة رعاية شؤون المسنات، فاطمة السهلي، إن مبادرة "رفق" خصصت لذوات الإعاقة والمسنات بالمسجد الحرام، كما أن تفعيل المبادرة يهدف إلى مساعدة القاصدات للالتقاء بذويهم في حال الضياع، وذلك بوضع أسورة على يد القاصدة تحمل معلوماتها ورقم التواصل مع المرافق حتى يتمكن الجميع من مساعدتها.

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