الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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زكى القاضى: منصة الحوار الوطنى الرقمية تنظر مقترحات المواطنين يوميًا

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال الدكتور زكي القاضي، المقرر المساعد للجنة الشباب بالحوار الوطني، إن الحوار الوطني هو الآلية التي دعى لها الرئيس عبد الفتاح السيسي من أجل الوقوف على أبرز الأزمات التي تعيق حركة التنمية الشاملة بالدولة المصرية في مختلف القطاعات.

الحوار الوطني

وأكد “القاضي” خلال لقائه ببرنامج "الحوار الوطني" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المواطنين يسعون كثيراً إلى التفاعل مع القضايا النقاشية التي تثيرها المناقشات، أثناء الجلسات المباشرة عن طريق التفاعل عبر منصة الحوار الوطني الرقمية. 

وتابع: "مقترحات المواطنين عبر منصة الحوار الوطني الرقمية تُظر بشكل يومي، لتنظيمها ومناقشتها بشكل أكثر تخصصاً وصولًا إلى مخرجات نهائية تعرض على الرئيس عبد الفتاح السيسي".

العمل الأهلي التنموي  

واستطرد: "الدولة المصرية منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، وأصبح العمل الأهلي التنموي يسير وفق قانون محدد ومنظم، وأصبح العمل الأهلي التنموي مشاركا في العملية التنموية المصرية".

زكي القاضي مساعد مقرر لجنة الشباب الحوار الوطنى اكسترا نيوز مقترحات الحوار

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