وضع حجر أساس المرحلة الأولى لإنشاء وحدات سكنية بمدينة السلوم

قام اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، اليوم الجمعة، بوضع حجر أساس المرحلة الأولى لإنشاء عدد من الوحدات السكنية بمدينة السلوم، وذلك في إطار احتفالات المحافظة بثورة الثلاثين من يونيو.

وأوضح محافظ مطروح أنه تنفيذ لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوفير سكن آمن للمواطنين تمت إزالة 9 عمارات سكنية كانت آيلة السقوط، وسيتم استبدالها بسكن جديد لسكانها في السلوم حرصا على سلامتهم وإقامة سكن جديد كريم لهم وحرصًا على توفير مزيد من الخدمات والحياة الكريمة للمواطنين حتى أقصى حدود المحافظة.

وأضاف المهندس إبراهيم الحفيان، وكيل وزارة الإسكان بمطروح، أن الوحدة السكنية بصافي مساحة 70م٢، وسيتم البدء عقب إجازة عيد الأضحى مباشرة والإسراع في إنهاء الإنشاءات حرصًا على تحقيق الاستقرار للمواطنين ساكني العمارات التي تمت إزالتها وفقاً للضوابط والشروط.

وقدم محافظ مطروح التهنئة لجميع أهالي السلوم بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، مع تسليم مجلس المدينة لصكوك مهداة من البنك الزراعي المصري؛ لتوزيعها على الأسر المستحقة الأولى بالرعاية، وذلك للمساهمة في شراء احتياجاتهم مع استقبال عيد الأضحى المبارك.