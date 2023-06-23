الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

برلماني: زيارة الرئيس لفرنسا تؤكد على دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قال النائب الصافي عبد العال الصغير، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن زيارة الرئيس السيسي لفرنسا والمشاركة في قمة ميثاق التمويل العالمي الجديد، تؤكد على دور مصر في إرساء دعائم الاستقرار في الشرق الأوسط ومنطقة البحر المتوسط والقارة الإفريقية، علاوة على الجهود المبذولة في مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

وأضاف الصافي، أن عقد جلسة مباحثات مغلقة بين الرئيس الفرنسي إيمانويل والرئيس عبدالفتاح السيسي، تؤكد حجم العلاقات المصرية الفرنسية، وهي في أفضل ما يكون خلال الفترة الأخيرة، وبالأخص فى مجالي السياحة والاقتصاد، كما أن هناك تطور ملحوظ في العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا على كافة الأصعدة.

وأكد عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن هناك العديد من الملفات الهامة التى تم مناقشتها بين الطرفين وأهمها القضايا الإقليمية والدولية، ومستجدات الأزمة الروسية الأوكرانية وتداعياتها السلبية على أسواق الغذاء والطاقة، والأوضاع في السودان، مؤكدًا على أن أوروبا وعلى رأسها فرنسا تنظر إلى مصر بشكل مختلف عقب تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف النائب الصافي، أن هناك تنسيق سياسي وتبادل وجهات النظر مع فرنسا دائمًا، وبالأخص فى القضايا الإقليمية والدولية خاصةً فيما يتعلق بقضايا التنمية المستدامة ودعم السلم والأمن في المنطقة.

الإدارة المحلية بمجلس النواب التمويل العالمي الجديد الرئيس الفرنسي إيمانويل العلاقات المصرية الفرنسية عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب

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