محادثات نووية.. 5 دول عظمى تعقد اجتماعًا في القاهرة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الجمعة، أن خبراء من وزارتي الخارجية والدفاع من روسيا والولايات المتحدة والصين وفرنسا وبريطانيا عقدوا اجتماع عمل في القاهرة لمناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية والعقائد النووية.

وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: “عقد اجتماع عمل لخبراء من وزارتي الخارجية والدفاع لكل من الصين وفرنسا و روسيا و بريطانيا نظمته أمريكا يومي 13 و14 يونيو”.

وأضاف البيان: "تمت مناقشة الحد من المخاطر الاستراتيجية وكذلك العقائد والسياسات النووية في هذا المجال" حسبما نقلت رويترز.

وأشارت الخارجية الأمريكية إلى أن أمريكا تترأس الآن حوارًا بين الدول الخمس التي تمتلك أسلحة نووية في إطار التبادل المستمر لوجهات النظر في سياق معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية.