مشاكل العصر الحديث.. التوتر والقلق والوسواس القهري الأعراض وأسباب الإصابة

التوتر والقلق والاكتئاب والوسواس القهري هي أمراض نفسية شائعة تؤثر على العديد من الأشخاص في مختلف مراحل حياتهم، حيث تتسم هذه الأمراض بالشعور بالضغط أو الخوف أو الحزن أو القلق بشكل مستمر أو متكرر أو مفرط، والذي يتداخل مع الأنشطة اليومية والعلاقات الاجتماعية والصحة البدنية.

كما تتسم هذه الأمراض بوجود أفكار أو سلوكيات غير منطقية أو مزعجة أو قهرية تصعب التخلص منها، فيما يلي بعض الأعراض المميزة لكل مرض، وفقًا لما ذكره موقع "medicalnewstoday" الطبي.

التوتر:

هو رد فعل طبيعي للجسم عند التعرض لمواقف صعبة أو خطيرة أو غير مألوفة، حيث يساعد التوتر على تنشيط الجهاز العصبي وزيادة التركيز والانتباه والإنجاز، ولكن عندما يصبح التوتر شديدًا أو مستمرًا أو غير مناسب للموقف، فإنه يسبب اضطرابًا في التوازن النفسي والجسدي.

ومن أعراض التوتر، الصداع، تشنجات عضلية، تسارع في دقات القلب، ارتفاع في ضغط الدم، تنفس سريع، اضطراب في المعدة، تغير في الشهية، انخفاض في المناعة، تهيج، قلق، اكتئاب.

القلق:

أكد الخبراء، أنه شعور بالقلق أو الخوف أو التوتر بشأن شيء غير محدد أو غير واضح أو غير وارد، حيث يصبح القلق مشكلة عندما يكون مستمرًا أو شديدًا أو غير منطقي أو يؤثر على الحياة الطبيعية.

وتتمثل أعراض القلق في تسارع في دقات القلب، تنفس سريع، تعرق، رجفة، جفاف في الفم، صداع، إسهال، صعوبة في النوم، صعوبة في التركيز، تجنب المواقف المسببة للقلق.

الاكتئاب:

هو اضطراب نفسي يتسم بالشعور بالحزن أو اليأس أو فقدان الأمل أو فقدان المتعة بشكل مستمر لأكثر من أسبوعين، حيث يؤثر الاكتئاب على المزاج والأفكار والسلوك والصحة البدنية.

ومن أعراض الاكتئاب، تغير في الشهية، تغير في الوزن، تغير في النوم، تعب، خمول، ضعف، شعور بالذنب أو العجز أو الجدوى، صعوبة في التفكير أو التذكر أو اتخاذ القرارات، فقدان الاهتمام بالأنشطة المحببة، انعزال اجتماعي، أفكار عن الموت أو الانتحار.

الوسواس القهري:

الوسواس القهري، عبارة عن اضطراب نفسي يتسم بوجود أفكار أو رغبات أو صور متكررة ومستمرة وغير مرغوب فيها "وساوس"، تسبب الضيق أو القلق.

وللتخفيف من هذا الضيق أو القلق، يقوم المصاب بأداء سلوكيات تكرارية بشكل مفرط أو غير منطقي، حيث يدرك المصاب عادةً بأن وساوسه وأفعاله غير معقولة، لكنه لا يستطيع التحكم فيها أو التخلص منها، ومن أعراض الوسواس القهري، خوف من التلوث أو الجراثيم، شك مستمر في إغلاق الأبواب أو إطفاء الأجهزة، حاجة إلى ترتيب الأشياء بشكل متناسق.