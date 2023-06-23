"الزراعة" تُصدر تقريرًا حول مراحل زراعة المانجو وفوائدها الغذائية

أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ممثلة في معهد بحوث البساتين عن خطوات زراعة المانجو وفوائدها الغذائية والاقتصادية.

وحصل “الدستور” على نسخة من التقرير، الذي أكد أن المانجو يحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة لصحة الإنسان، حيث تحتوي على الفيتامينات والمعادن والألياف الغذائية التي تحتاجها الجسم للحفاظ على صحته .

وقال التقرير إن من بين فوائد المانجو الغذائية كوزنها مصدر غني بالفيتامينات، حيث تحتوي على “فيتامين C وفيتامين A وفيتامين K وفيتامين B6”، وجميعها تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض المختلفة. ومصدر غني بالمعادن.

كما تحتوي ثمرة المانجو على “البوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم والحديد”، وجميعها تساعد في تحسين صحة الجسم ،إضافًة إلى الألياف الغذائية وهي مهمة لصحة الجهاز الهضمي وتحسين عملية الهضم.

واضاف:" تُعد شجرة المانجو إحدى الأشجار الهامة اقتصادياً، حيث تعد واحدة من أهم المحاصيل الاستوائية التي تصدر إلى العالم، إضافة إلى أهميتها في الصناعات الغذائية، حيث تستخدم في تحضير العديد من المنتجات الغذائية مثل العصائر والمربات والمثلجات".

واشار إلى أن مراحل نمو أشجار المانجو تمر بعدة مراحل تمتد من الزراعة إلى الحصاد، وتشمل أهم مراحل نمو شجرة المانجو وأهم المعاملات مع كل مرحلة:

مرحلة النمو الأولية:

تبدأ هذه المرحلة بعد زراعة الشتلات، وتتميز بنمو النباتات بشكل سريع وتطور الجذور والأوراق. ويجب في هذه المرحلة تغذية النباتات بالمغذيات والماء بانتظام.

مرحلة النمو الثانوية:

وتبدأ بعد حوالي 3-4 أشهر من زراعة البذور، وتتميز بنمو النباتات بشكل أكبر وتطور الأغصان. وفي هذه المرحلة يجب تقليم الأغصان وإزالة الأوراق الزائدة لتحسين جودة الثمار.

مرحلة الإزهار:

تحدث هذه المرحلة بعد حوالي 3-5 سنوات من زراعة البذور، وتبدأ الشجرة في إنتاج الأزهار وتلقيحها بواسطة النحل. ويتم في هذه المرحلة تزويد الشجرة بالمغذيات اللازمة لتحسين جودة الثمار.

مرحلة النمو النهائية:

تحدث هذه المرحلة بعد حوالي 5-7 سنوات من زراعة البذور، وتتميز بنمو الشجرة بشكل كامل وإنتاج الثمار بكميات كبيرة. ويجب في هذه المرحلة حصاد الثمار بعد نضجها وتخزينها بشكل صحيح للحفاظ على جودتها.

وأشار التقرير إلى أن أبرز الإجراءات الواجب اتباعها عند إنشاء مزرعة حديثة، وتشمل اختيار المكان المناسب بحيث لا يكون منخفض حيث أن المانجو من النباتات الحساسة للحرارة سواء بالانخفاض أو الارتفاع يفضل زراعتها في الأراضي الصفراء الخفيفة.