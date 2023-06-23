تعتبر الأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية من أكثر الأمراض شيوعًا في العالم، إذ تؤثر على حياة الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، فإن الكثير من هذه الأمراض ليست قابلة للشفاء وتحتاج إلى علاج ورعاية طويلة الأمد.

ولهذا السبب يجب أن يكون التوعية بالأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية مسألة جدية ومهمة للغاية، فالتوعية المناسبة تمكن الأفراد من الحصول على المعلومات الصحيحة والكافية حول هذه الأمراض، وبالتالي تساعدهم في تجنبها أو الكشف المبكر عنها والتعامل معها بشكل فعال.

ووفقًا لما ذكرته منظمة الصحة العالمية "who" يزيد الاكتشاف المبكر للسرطان بشكل كبير من فرص نجاح العلاج، حيث يركز التشخيص المبكر على اكتشاف المرضى الذين تظهر عليهم الأعراض في أقرب وقت ممكن، بينما يتكون الفحص من اختبار الأفراد الأصحاء لتحديد المصابين بالسرطان قبل ظهور أي أعراض.

كيفية التوعية بالأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية؟

وتتضمن الأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية العديد من الحالات المختلفة، مثل السكري وأمراض القلب والشرايين والتصلب العصبي المتعدد والتصلب اللويحي والأمراض الوراثية، بالإضافة إلى أنواع كثيرة من السرطانات مثل سرطان الثدي وسرطان الرئة وسرطان البروستاتا وغيرها.

وهناك العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها للتوعية بالأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية، والتي تشمل الأتي:

- الحصول على المعلومات الصحيحة والكاملة حول الأمراض وطرق الوقاية منها.

- الاهتمام بالتغذية السليمة والتمرين الرياضي اليومي لتعزيز الصحة العامة وتقليل خطر الإصابة بالأمراض المزمنة والسرطانية.

- الاستفادة من الفحوصات الطبية الدورية للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية.

- رفع الوعي حول أهمية الكشف المبكر عن الأمراض والعلاج المبكر منها.

- تقديم الدعم والمساعدة للمرضى المصابين بالأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية، وتقديم الدعم النفسي والعاطفي لهم ولعائلاتهم.

بالإضافة إلى ذلك، يجب على المجتمع ككل تحمل مسؤوليته في التوعية بالأمراض المزمنة والوراثية والسرطانية، وتقديم الدعم للأفراد الذين يعانون من هذه الحالات وعائلاتهم، فالتوعية والتعاون هما المفتاح للتغلب على هذه الأمراض وتحسين صحة المجتمع بشكل عام.