الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

أمين حزب حماة الوطن: الحوار الوطني ناقش أهمية الصناعات الإقليمية وكيفية تطويرها

الحوار الوطني
الحوار الوطني

قال النائب ياسين عبدالصبور، أمين حزب حماة الوطن، على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني لـ"الدستور" إن الحزب قدم العديد من التوصيات، والمناقشات، وتحدث الحزب عن ازدهار الصناعة، ونوه أنه لابد من توطين الصناعات في المحافظات التي تنتج الخامات.

تابع: أنه سجل أعتراضه على تعامل مصر مع خام الذهب، مشيرًا إلى أنه لابد من وضع توصيات واضحة للتعامل مع ملف الصناعة في مصر، حتى نعود إلى الريادة، في الصناعات التي كانت تتركز في مصر كالرخام، والذهب، والغزل والنسيج، والحديد، والأسمنت.

أضاف إلى أن الحوار الوطني سيمثل نهاية الأزمات التي تواجه ملف الصناعة في مصر 
 

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