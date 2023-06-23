برلمانية: الحوار الوطني ناقش كيفية الإصلاح المالي وعجز الموازنة

قالت ميرفت مطر، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على هامش جلسات الأسبوع الرابع من جلسات الحوار الوطني، لـ"الدستور" إن جلسات الحوار الوطني تناقش الأزمة المالية وعجز الموازنة، وطريقة التخلص من الدين، وزيادة الشمول المالي.

وأشارت إلى أن السياسة المالية للدولة أهم بند فيها هو الضرائب والتي تمثل 12% من الناتج المحلي الإجمالي، وأن ذلك يعني أن هناك تهرب ضريبي كبير، وطالبت أن يتم تضيق القبضة على المتهربين من الضرائب حتى تصل إلى 20% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأضافت إلى أن الحوار الوطني يكثف فكرة تغيير العقبات التي تقف أمام البلاد، مشيرة إلى أننا نعمل على توسيع دائرة الضرائب وليس إضافة ضرائب جديدة.