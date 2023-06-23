سفراء الاتحاد الأوروبي يتفقدون آثار عدوان المستوطنين على رام الله

تفقد وفد من سفراء وقناصل الاتحاد الأوروبي في فلسطين اليوم الجمعة، بلدة ترمسعيا برام الله، التي تعرضت الأربعاء الماضي، لاعتداءات وعدوان غاشم من المستوطنين وقوات الاحتلال، أسفر عن استشهاد فلسطيني وجرح العشرات، وحرق نحو 30 منزلاً و60 مركبة.

وقال ممثل الاتحاد الأوروبي في فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، خلال الجولة: “ماحدث بحق الفلسطينيين في ترمسعيا، اعتداء إرهابي، يجب محاسبة المسؤولين عنه، لضمان عدم تكرار مثل تلك الأحداث في المستقبل”.

وأكد ممثل الاتحاد الأوروبي أن هذه الأرض هي محتلة، ويجب حماية أهلها، لافتاً إلى أنه سيتم نقل صورة ماحدث لعواصم الاتحاد الأوروبي، من أجل العمل على ضمان عدم تكرار تلك الأحداث.

من جانبه قال رئيس اللجنة الشعبية لمقاومة الجدار والاستيطان صلاح الخواجا: وفد سفراء الاتحاد الأوروبي استمع لشهادات حية من الأسر المنكوبة، التي تعرضت لاعتداءات المستوطنين في بلدة ترمسعيا، مؤكداً أن الوفد الأوروبي عبر عن صدمته من فضاعة ما ارتكبه المستوطنين من جرائم في البلدة.

وأشار “الخواجا” إلى أنه كان هناك مطالب فلسطينية خلال الجولة، باتخاذ خطوات رادعة ضد الاحتلال، وفرض عقوبات عليه، ليوقف عدوانه على الشعب الفلسطيني.