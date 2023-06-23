رئيس وزراء باكستان يدعو المجتمع الدولي للوفاء بالتزامات قمة شرم الشيخ للمناخ

حث رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، اليوم الجمعة، المجتمع الدولي على الوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في مؤتمر (كوب-27) الذي عُقد في شرم الشيخ، وكذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة.

وقال شهباز شريف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية: "يجب على المجتمع الدولي الوفاء بالالتزامات التي قطعها على نفسه في مؤتمر الأطراف السابع والعشرين في شرم الشيخ، بما في ذلك تفعيل صندوق الخسائر والأضرار على أساس مبدأ العدالة، وكذلك تقديم المنح التي لا تزيد من مديونية الدول النامية وتمكين الدول المعرضة لتغير المناخ من الوصول إلى الصندوق على أساس مؤشر الضعف المناخي".

جاء ذلك خلال كلمته في قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" التي تُعقد في العاصمة الفرنسية باريس، والتي بدأت أمس ويشارك فيها أكثر من 50 رئيس دولة.

ولفت رئيس الوزراء الباكستاني الانتباه إلى الأحداث العالمية التي تسببت في حدوث أزمات متعددة في الدول النامية مثل باكستان، مضيفا أن هذه الأحداث أدت إلى توقف التنمية، وتسببت الاضطرابات في سلسلة التوريد في ارتفاع أسعار السلع؛ مما أدى إلى تضخم عكسي، ثم أدت الأحداث المناخية الشديدة إلى حدوث فيضانات غير مسبوقة كلفت باكستان خسائر تقدر بنحو 30 مليار دولار.

وأوضح شهباز شريف أن على العالم أن يستخدم الاضطرابات الاقتصادية والمناخية الحالية كفرصة لتصحيح المسار وإعادة التفكير في الهيكل المالي العالمي وتصمم المؤسسات المالية الدولية برامجها لتكون متوافقة مع أهداف التنمية المستدامة وأهداف العدالة المناخية.