الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

بوابة الأزهر
بوابة الأزهر

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 من ضمن الموضوعات التي شغلت اهتمام وتفكير الكثير من أولياء الأمور.

وترتفع عمليات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا وعبر موقع “جوجل” من قبل أولياء الأمور بكافة أنحاء محافظات مصر للحصول على رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023 وتسجيل البيانات الخاصة بالطالب.

وتزامناً مع اهتمام الكثير من أولياء الأمور لمعرفة كيفية التقديم الصف الأول الابتدائي 2023 عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية، لذلك يرصد “الدستور” في السطور التالية كافة التفاصيل والمعلومات التي يبحث عنها الكثير ولمعرفة الأوراق المطلوبه لتسجيل البيانات.

رابط بوابة الأزهر الإلكترونية لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

يمكنك الآن التقديم للطالب أو الطالبه عبر رابط بوابة الأزهر الإلكترونية بكل سهولة دون عناء وإليكم الخطوات على النحو التالي:

1 - في البداية يقوم ولي الأمر بالدخل عبر بوابة الأزهر الشريف الإلكتروني من هنا.

2 - ثم تضغط على الخدمات الإلكترونية.

3 - ثم تضغط على أيقونه تقديم الصف الأول الابتدائي.

4 - ثم تقوم بإدخال بيانات الطالب، وبياناتك، ثم بيانات المعهد الأزهري المراد الالتحاق به.

5 - بعد الانتهاء توافق على الإقرار بصحة البيانات، ثم الضغط على حفظ.

6 - عند قبول الطالب في المدرسة، سوف يتم إرسال رسالة على هاتف ولي الأمر، وبعدها يتم التوجه للمدرسة بالأوراق المطلوبة.

فعال.. رابط بوابة الأزهر.. نتيجة الشهادة الإعدادية الأزهرية 2023

 الأوراق والشروط المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

  • بلوغ الطفل 6 سنوات كحد أدنى، و9 سنوات كحد أقصى.
  • في حالة الأطفال أقل من ست سنوات حتى 6 أشهر، فيتم قبولهم في حال توفر مقاعد شاغرة بالمدرسة.
  • يجب أن يكون محل إقامة الطالب في نفس منطقة المعهد الأزهري المتقدم إليه.

الأوراق المطلوبه كما يلي:

  • شراء ملف تقديم الصف الأول الابتدائي بالأزهر سواء من إحدى المكتبات أو المدرسة.
  • تقديم الاستمارة الصحية للطالب، مع الدمغات الخاصة بها.
  • 6 صور شخصية حديثة للطفل 4×6 بخلفية بيضاء.
  • صورة بطاقة سارية كل من والد ووالدة الطالب المتقدم له.
  • نسخة من فاتورة المياه أو الكهرباء أو نسخة من عقد الإيجار لإثبات محل الإقامة.
  • تقديم الدمغات التعليمية التي يمكنكم شراءها عبر مكتب البريد في جميع أنحاء الجمهورية.
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