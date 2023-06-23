معهد الأبحاث الحقلية: القطاع الزراعي شهد نهضة كبيرة خلال فترة حكم السيسي

قال الدكتور علاء خليل، مدير معهد الأبحاث الحقلية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إن القطاع الزراعي خلال الفترة من عام 2014 حتى الآن شهد نهضة كبيرة ورعاية واهتمامًا من الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث زادت المساحة المنزرعة بدخول مساحات جديدة من خلال مشاريع التوسع الأفقي مثل المشروعات الكبرى مثل الدلتا الجديدة ومستقبل مصر وجنة مصر وغيرها، التي تحظى بإهتمام الدولة والرئيس، وزادت إنتاجية وحدة المساحة لمعظم المحاصيل الحقلية الاستراتيجية، فعلى سبيل المثال، تعدت متوسط إنتاجية محصول القمح حاجز العشرين أردب للفدان، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 30 أردب للفدان، وأن محصول الأرز تعدى 4 طن للفدان، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 4.5 إلى 5 طن للفدان، والذرة الشامية وصلت إلى 25 أردب للفدان، وبقدرة إنتاجية تصل إلى 32 أردب للفدان. كما زاد متوسط إنتاجية البرسيم المصري إلى 29 طن للفدان، وبقدرة إنتاجية تتعدى 50 طن للفدان.

وأضاف خليل في تصريحات لـ"الدستور" أنه في مجال إنتاج تقاوى المحاصيل الحقلية وتنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، فقد زادت نسبة التغطية بالتقاوى المعتمدة لمحصول القمح لتصل إلى 100% العام المقبل مع وجود فائض للتصدير، كما تم وضع خطة لرفع نسبة التغطية بالتقاوى لمحصولي الذرة الشامية والأرز وفول الصويا ودوار الشمس.

وأوضح خليل أن الدولة نجحت في تطبيق الزراعة التعاقدية وأعلنت عن أسعار ضمان للمحاصيل الاستراتيجية مثل القمح 1500 جنيه للأردب والذرة الصفراء 9500 جنيه للطن والبيضاء 9000 جنيه للطن وفول الصويا 18 ألف جنيه للطن ودوار الشمس 15 ألف جنيه للطن، وذلك لتشجيع المزارعين على تسليم محصول القمح والذرة، والاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية لسد الفجوة الزيتية والعلفية.

وأكد مدير معهد بحوث المحاصيل الحقلية أنه تم تسجيل 8 أصناف من محصول القمح وهي: سدس 12 وبني سويف 4، 5، 7، 8 ومصر 3، 4 وسخا 95 ونوبارية 4، 5 وعدد 15 صنفًا من الأرز وعدد 3 هجائين آخرى من الذرة الشامية الفردية والثلاثية الصفراء بالإضافة إلى هجينين من الذرة الفيشار، وهجين من الذرة السكرية، وهجين من الذرة الحمراء وتلعب دورًا كبيرًا في توفير الأعلاف للدواجن، وثلاث هجائين جديدة من الذرة الرفيعة، وعدد 14 صنفًا من الشعير بالإضافة إلى صنفين جديدين من فول الصويا وثلاث أصناف من زهرة الشمس وصنف من السمسم و13 صنفًا من الأعلاف الشتوية والصيفية.