عضو غرفة الحبوب: قمة فرنسا تعكس أهمية التحرك المصري في المحافل الدولية

أكد مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في قمة فرنسا "قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد" يبرهن على أهمية التحرك المصري الملموس في المحافل الدولية لمواجهة تحديات التنمية في القاره الإفريقيه ومواجهة آثار التغيرات المناخية في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات الإقتصادية والتجاريه

كما أشار "الوليلي" في بيان صحفي ، الي ان مشاركة حوالى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى أعمال قمة "من أجل اتفاق مالى جديد" يعكس أهمية الأهداف التي تسعى القمة لتحقيقها ولعل اهم تلك الأهداف هو إرساء الأساس لنظام مالي جديد، نظام أكثر عدلاً وأكثر تضامناً، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وحماية التنوع.

كما تهدف القمه إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشه في مواجهه الصدمات الاقتصادية واثار التغيرات المناخية ومن بينها الدول الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وتأتي أهداف قمة فرنسا اتساقا وإستكمالا لإهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها على دول القاره الإفريقيه والبحث عن حلول لها ومطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في أفريقيا.

واستكمالا لأهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها على دول القاره الإفريقيه والبحث عن حلول لها ومطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في أفريقيا وإستكمالا لإهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها.