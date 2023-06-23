الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

عضو غرفة الحبوب: قمة فرنسا تعكس أهمية التحرك المصري في المحافل الدولية

مجدي الوليلي
مجدي الوليلي

أكد مجدي الوليلي عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، أن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية في قمة فرنسا "قمة الميثاق التمويلي العالمي الجديد" يبرهن على أهمية التحرك المصري الملموس في المحافل الدولية لمواجهة تحديات التنمية في القاره الإفريقيه ومواجهة آثار التغيرات المناخية في ظل الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وفرنسا في مختلف المجالات لاسيما على صعيد العلاقات الإقتصادية والتجاريه 

كما أشار "الوليلي"  في بيان صحفي ، الي ان مشاركة حوالى 50 رئيس دولة من بينهم 20 دولة إفريقية إلى جانب رؤساء حكومات وقادة المنظمات الدولية الكبرى وممثلى المؤسسات المالية العالمية وممثلى القطاع الخاص والمجتمع المدنى فى أعمال قمة "من أجل اتفاق مالى جديد"  يعكس أهمية الأهداف التي تسعى القمة لتحقيقها  ولعل اهم تلك الأهداف هو إرساء الأساس لنظام مالي جديد، نظام أكثر عدلاً وأكثر تضامناً، لمواجهة التحديات العالمية المشتركة بما في ذلك مكافحة الفقر، وتغير المناخ، وحماية التنوع.

كما تهدف القمه إلى تعزيز صمود الدول الأكثر هشاشه في مواجهه الصدمات الاقتصادية واثار التغيرات المناخية ومن بينها الدول الإفريقية الأكثر تضررا من التغيرات المناخية وتأتي أهداف قمة فرنسا اتساقا وإستكمالا لإهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها على دول القاره الإفريقيه والبحث عن حلول لها ومطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في أفريقيا.

 

واستكمالا لأهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها على دول القاره الإفريقيه والبحث عن حلول لها ومطالبة الدول الكبرى بتنفيذ التزاماتها المالية لدعم مشروعات التنمية المستدامة في أفريقيا وإستكمالا لإهداف قمة المناخ COP 27 والتي عقدت في نوفمبر الماضي بشرم الشيخ لعرض تلك التحديات واثارها.

النائب مجدى الوليلى عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية

الأكثر قراءة

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2023 وقيمة الزيادة

بعد إعلان وفاة ركاب الغواصة "تايتان".. ما الانفجار الداخلي وكيف يحدث؟

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال مشروع الأتوبيس الترددى الذكى

7 مصابين فى حادث تصادم بالفيوم

غدًا.. الحكم فى 6 طعون أقامها مرتضى منصور بقضايا سب الخطيب ومحامى الأهلى

السعودية تستعين بوفد "بيطرى مصرى" لفحص لحوم الهدى والأضاحى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

"نادى الأسير" يحذر من انتشار عدوى بين الأسرى الفلسطينيين فى سجون الاحتلال

وزير الأوقاف الفلسطينى يحذر من ازدياد اعتداءات المستوطنين على المساجد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين