الرئيس السيسي يؤكد حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي حرص مصر على تطوير علاقاتها مع جنوب إفريقيا في مختلف المجالات، لا سيما في ضوء ما يجمع بين البلدين من علاقات متميزة، مؤكدا أهمية العمل على تعظيم الاستفادة مما تتمتع به الدولتان من إمكانات وقدرات كبيرة؛ بهدف تفعيل أطر التعاون الثنائي في القطاعات المختلفة، خاصة على صعيد التبادل التجاري، بما يحقق المصالح المشتركة ويساهم في الدفع قدما بعملية التنمية بالقارة الإفريقية.

جاء ذلك خلال لقاء الرئيس السيسي، اليوم الجمعة، مع رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، على هامش قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وصرح المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول استعراض مختلف الملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى سُبل تعزيز الجهود المبذولة لتسوية النزاعات والأزمات القائمة في مختلف أنحاء القارة الإفريقية، خاصة الأزمة في السودان، فضلا عن آفاق تدعيم التعاون الاقتصادي والتنموي وزيادة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية.

كما تطرق اللقاء إلى استعراض نتائج الزيارة الأخيرة لعدد من رؤساء الدول والحكومات الإفريقية، بما فيها مصر وجنوب إفريقيا، إلى كلٍ من روسيا وأوكرانيا، وذلك في إطار المبادرة الإفريقية للوساطة في الأزمة الروسية - الأوكرانية، حيث أكد الرئيسان على أهمية استمرار العمل على احتواء تلك الأزمة والتغلب على تداعياتها الإنسانية والاقتصادية الجسيمة التي طالت العالم أجمع، وصولا إلى تسويتها بشكل سلمي، سعيا نحو استعادة الاستقرار والأمن الدوليين.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رامافوزا أشاد بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين البلدين الشقيقين، مشيرا إلى حرص بلاده على تفعيل وتطوير التعاون الثنائي مع مصر، ومعرباً عن تقديره للدور المصري الفاعل على الساحة الإفريقية والجهود المصرية المبذولة في هذا الصدد، والتي من شأنها أن تحقق تطلعات شعوب القارة نحو الاستقرار والتنمية.