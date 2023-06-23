الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل عيد الأضحى.. أوقاف الأقصر تفتتح مسجد الهجرة (صور)

المسجد
المسجد

افتتحت مديرية أوقاف الأقصر، برئاسة الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، اليوم الجمعة، مسجد جديد من المساجد التي تم الانتهاء من بنائها وتشييدها وهو مسجد  الهجرة بمركز ومدينة البياضية التابع للمحافظة. 

ويأتي افتتاح هذا المسجد تزامنًا مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك، وفي إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، رئيس المجلس الأعلى  للشؤون الإسلامية. 

وحضر افتتاح المسجد مجموعة من قيادات الدعوة بمديرية أوقاف الأقصر، وعلى رأسهم الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود، مدير المديرية، والمهندس محمود شاهين، رئيس مركز ومدينة البياضية، والشيخ عبدالستار إبراهيم أبوالحجاج، رئيس قسم شؤون القرآن الكريم بالمديرية، والشيخ محمد مصطفى أحمد، مدير إدارة أوقاف البياضية. 

وارتقى المنبر وألقى خطبة الجمعة الشيخ سيد محمد عبدالدايم، مدير مديرية الأوقاف بالأقصر، وكانت بعنوان: "فضل يوم عرفة وسُنّة الأضحية". 

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افتتاح مسجد أوقاف الأقصر الأقصر مسجد الهجره البياضية عيد الأضحى المبارك

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