الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

افتتاح مسجدى الإخلاص والوهيبى فى بنى سويف

الافتتاح
الافتتاح

أناب الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، اليوم الجمعة، رؤساء الوحدات المحلية لمركزي ومدينتي ببا والواسطى، في افتتاح مسجدين بقريتيّ ملاحية سعيد جعفر صفط، وذلك في إطار خطة وزارة الأوقاف التي تنفذها بالتعاون مع الجهات المعنية ومؤسسات المجتمع المدني لتطوير ورفع كفاءة  وإنشاء المساجد، وإعمار بيوت الله.

وافتتح مدحت صلاح، رئيس مركز ومدينة ببا جنوب المحافظة، مسجد الإخلاص "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 180 مترًا بتكلفة 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" بحضور قيادات الأوقاف والوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا وجمع من الأهالي.

كما افتتح حمادة راضي، رئيس مركز ومدينة الواسطي، مسجد الوهيبي بقرية صفط "بعد إحلاله وتجديده" على مساحة 250 مترًا وبتكلفة 3.2 مليون جنيه "جهود ذاتية" بحضور فضيلة الشيخ عادل زكي مدير إدارة أوقاف الواسطي، وأشرف مليجي نائب رئيس المركز، ومروة  فراج رئيس قرية ميدوم ولفيف من القيادات الشعبية والتنفيذية وأهالي القرية.

الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف الوحدات المحلية الواسطي بني سويف خطة وزارة الأوقاف رئيس مجلس الوزراء

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