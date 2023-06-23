الجمعة 23 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

كريم السادات: توحيد الجهود العالمية لمواجهة التغيرات المناخية ضرورة ملحة

النائب كريم طلعت
النائب كريم طلعت السادات

أشاد النائب كريم طلعت السادات عضو مجلس النواب، بكلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد " اليوم فى فرنسا، مؤكدا أهمية الوصول الي تكاتف الجهود الدولية من أجل إيجاد منهجية دولية للتعامل مع كل تحديات تغير المناخ، خاصة وأن هناك عدد من الدول المتقدمة لم تفى بالتزاماتها بشأن تمويل المناخ.

وأشار "السادات" فى تصريحات للمحررين البرلمانيين، إلى أن دول القارة السمراء مازالت تعاني من الأثار السلبية لجائحة كورونا وبالتوازي معها التغيرات المناخية القاسية، والأزمة الروسية الأوكرانية، لافتا إلى ضرورة التنسيق المشترك بين دول العالم النامي والمتقدم وتحقيق التوازن المالي الذي من شأنه حل أزمات تغير المناخ.

وأكد عضو مجلس النواب أهمية الاستثمار في التنمية المستدامة وحماية البيئة وخفض انبعاثات الاحتباس الحراري وفرض ضريبة دولية على انبعاثات الكربون، حيث تسهم فى تقليل الانبعاثات وحدة تداعياتها السلبية.

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح لسيسي شارك بالجلسة الختامية في القمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، المنعقدة في العاصمة الفرنسية باريس، وقال خلال كلمته: في قمة المناخ cop 27 أطلقنا منصة نوفي، وحصلنا على تمويل لـ10 جيجا يمكننا من ان يكون لدينا 42% من مزيج الطاقة بحلول عام 2030".

كما تحدث الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن ملف حقوق الإنسان، مؤكدًا، انه خلال الـ10 سنوات الماضية ما تم رصده من الأفارقة الذين غرقوا في الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا يقترب من 2700 إنسان كل سنة، بما يقدر بنحو 27 ألف شخص طيلة العقد الماضي.

وأضاف "إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الامل والفرصة .. هنا في أوروبا".

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