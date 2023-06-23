ضبط نصاب استولى على أموال مواطن بدعوى توظيف شقيقته في مصر القديمة

نجح رجال الأمن في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في النصب على المواطنين، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة مصر القديمة بمديرية أمن القاهرة من (أحد الأشخاص) بتضرره من آخر، لتحصله منه على مبلغ مالى عقب إيهامه بعمله بإحدى الجهات وقدرته على تعيين شقيقته بإحدى الجهات الحكومية إلا أنه لم يقم بذلك أو رد المبلغ المالى، واتهمه بالنصب عليه.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبيّن أنه (له معلومات جنائية - مقيم بدائرة القسم).

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة صوت - عدد من طلقات الصوت - ٢ هاتف محمول - مبلغ مالى - سلاح أبيض - عصا خشبية)، وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه.

وبفحص الهواتف المحمولة المضبوطة بحوزته، تبين احتوائها على العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بقطع أثرية أقر باستخدامها في النصب على عملائه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.