مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية ببنى سويف لنهاية يوليو

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، عن مد فترة التقديم للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية حتى 31 يوليو 2023، وذلك تنفيذًا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بتفعيل "المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية" في محافظات الجمهورية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات المبادرة التي أطلقتها الحكومة المصرية ضمن الجهود التي تستهدف تحقيق التنمية المستدامة تحت مظلة وجهود تنفيذ رؤية مصر 2030، من خلال الحفاظ على البيئة لتحسين نوعية الحياة، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة، وتنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تشهد رعاية ودعم الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأكد محافظ بني سويف دعمه الكامل للمبادرة، وتشجيع أجهزة المحافظة المختصة المواطنين وأصحاب المشروعات والمستثمرين على سرعة التقدم والتسجيل بالمبادرة، مشيرا إلى أن المبادرة التي أطلقتها الدولة المصرية تعتبر مبادرة رائدة فى مجال التنمية المستدامة والذكية والتعامل مع البعد البيئي وآثار التغيرات المناخية، وذلك من خلال وضع خريطة للمشروعات الخضراء والذكية وربطها بجهات التمويل وجذب الاستثمارات اللازمة له، لافتا إلى أن المبادرة يتم من خلالها اختيار 6 مشروعات خضراء ذكية يتحقق من خلالها تلك الرؤى، من خلال لجنة تنفيذية تم تشكيلها على مستوى المحافظة وفقا لمعايير اختيار المشروعات الخضراء الذكية.