مياه شرب سوهاج توعى المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحى بشبكات الصرف الصحى

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج حملة توعوية للمواطنين في محافظة سوهاج؛ لتوعيتهم بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي، خاصةً مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، وذلك لعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي. صرح بذلك المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، وأضاف أن الشركة قامت بنشر فيلم كارتون يوضح للمواطنين مخاطر إلقاء مخلفات الأضاحي في شبكات الصرف الصحي، حيث يؤدي ذلك إلى انسداد وطفح للصرف الصحي وتلف بخطوط الشبكات.

وأكد رئيس شركة مياه سوهاج، أنه تم نشر فيديو عبر وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، ومن خلال شاشة عرض بسيارة التوعية المتنقلة، لتوعية المواطنين بضرورة عدم الإسراف في استخدام المياه في غسيل السجاد والتنظيف، وكذلك تجنب رش المياه على الشوارع حفاظًا على مياه الشرب.

وأوضحت أسماء سهيل، مدير إدارة التوعية والتثقيف، أنه تم تنفيذ عدد من الأنشطة التوعوية، تتمثل في ندوات لمسئولي المجلس القومي للمرأة ومديرية الشباب والرياضة ومجلس ومدينة سوهاج، ومسجد العارف بالله، بالإضافة إلى حملات توعوية للمواطنين في أماكن التجمعات، وذلك لنشر رسالة التوعية. بالإضافة إلى توعية الجزارين بضرورة عدم القاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، لتجنب الأضرار الصحية والبيئية الناتجة عن ذلك السلوك الخاطئ، وتوزيع بوسترات في محلات الجزارة لتوعية المترددين عليها للحفاظ على شبكات الصرف الصحي.

يذكر أنه خلال تفقد السيد اللواء عصام الليثي، سكرتير عام محافظة سوهاج، للشارع السوهاجي، لاحظ تواجد سيارة التوعية بالكورنيش الشرقي للقيام بتوعية المواطنين بعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، فشارك مسئولي التوعية لتوعية المواطنين بالسلوكيات الصحيحة في التعامل مع شبكات الصرف الصحي.