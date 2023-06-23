الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

21 ألف سائح يصلون مطارى الغردقة ومرسى علم اليوم

مطار الغردقة
مطار الغردقة

يستعد مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليان، اليوم الجمعة، لاستقبال ما يقرب من 21 ألف سائح، قادمين على متن 115 رحلة طيران من مختلف المطارات الدولية والأوروبية. 

ومن المقرر أن يستقبل مطار مرسى علم الدولي، اليوم الجمعة، 12 رحلة طيران دولية أوروبية، تقل على متنها قرابة 2000 سائح من مختلف الجنسيات، ضمن 118 رحلة طيران تصل خلال الأسبوع، بداية من السبت الماضي وحتى اليوم الجمعة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية والأمنية على الوافدين فور وصولهم إلى أرض المهبط.

وتبين من كشوف الوصول اليومية أنه من المقرر أن تصل اليوم 3 رحلات طيران من التشيك، ورحلة من بولندا، ورحلتان من سويسرا، ورحلتان داخليتان، ورحلتان من إيطاليا، ورحلة من ألمانيا، ورحلة من هولندا.

كما تبين من كشوف الرحلات أن المطار استقبل 118 رحلة طيران خلال الأسبوع، وصلت من 11 دولة أوروبية مختلفة، أكثرها وصولا من بولندا وألمانيا والتشيك وإيطاليا، وكذلك سويسرا والنمسا وبلجيكا. 
 

- 19 ألف سائح يصلون مطار الغردقة اليوم على متن 103 طائرات

ويستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم الجمعة، 103 رحلات طيران دولية سياحية، تصل من مطارات مختلفة، تقل على متنها قرابة 19 ألف سائح من جنسيات مختلفة لقضاء إجازاتهم على شواطئ البحر الأحمر.

وتعمل سلطات مطار الغردقة الدولي على إجراءات تسهيلات دخول السائحين، بعد إنهاء الفحص اللازم وتقديم الخدمات اللازمة لهم.

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