الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

520 مخالفة تموينية وغلق 3 مخابز فى حملات مكبرة بأسيوط

حملات تموينية
حملات تموينية

أعلن اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، عن تحرير 520 مخالفة تموينية خلال عدة حملات مفاجئة على المخابز والمستودعات والأسواق ومنافذ البيع المختلفة بقرى ومراكز المحافظة، وذلك ضمن الحملات المكثفة استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك بالتنسيق بين مباحث التموين ومديريات التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة ورؤساء المراكز والأحياء.

وأشار محافظ أسيوط إلى أهمية شن حملات مفاجئة ودورية للتأكد من سلامة المواد الغذائية واللحوم المعروضة والتأكد من التزام المخابز بالتعليمات ومطابقة المواصفات ومحاربة الاستغلال وضبط الأسعار وإحكام السيطرة على الأسواق واتخاذ الإجراءات اللازمة لضبط كل من تسول له نفسه التلاعب بالسلع المدعمة ووصول الدعم للمواطنين ومحاربة الغش التجاري بكل أشكاله، خاصة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطنون يوميًا.

وأشار المحافظ إلى أن الحملات المكثفة واليومية لمديرية التموين بأسيوط بقيادة ممدوح حماد، وكيل وزارة التموين، وبالتعاون مع مباحث التموين برئاسة العميد حازم عاطف، أسفرت عن تحرير 520 مخالفة تموينية متنوعة، تمثلت في غلق ثلاثة مخابز وذلك لوجود نقص أكبر من 20 جم في الرغيف الواحد، بالاشتراك مع هيئة الدواء المصرية وتفتيش الصيادلة بأسيوط، تم ضبط صيدلية بناحية منقباد، مركز أسيوط غير مرخصة.

وتمت مصادرة جميع الأدوية الموجودة بها، كما تم تحرير محاضر بيع وامتناع عن بيع سجائر وتمت مصادرة عدد 1139 عبوة سجائر متنوعة، كما تم ضبط مخزن سجائر بناحية منشأة الأزهر بالوليدية قسم ثان أسيوط بداخله 10350 عبوة سجائر مختلفة الأنواع.

وأضاف المحافظ أن الحملات التموينية استهدفت بعض قرى ومراكز المحافظة وأسفرت عن تحرير جنحة ضد أحد الجزارين وذلك لذبحه بقرة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 530 كجم لحوم ومصنعات دواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم تحرير 3 جنحة وذلك لتجميع عدد 34 شيكارة دقيق بلدي مدعم بقصد بيعها في السوق السوداء.

وتم تحرير جنحة ضد أحد الأشخاص لتجميعه كميات كبيرة من السكر التمويني والزيت التمويني والمكرونة والأرز والشاي بقصد بيعها في السوق السوداء وتحرير عدد 34 جنحة عدم إعلان عن الأسعار، وتم تحرير 61 جنحة ما بين تجميع حصة تموينية وغلق مستودعات بوتاجاز في أوقات العمل واستخدام أسطوانات صغيرة الحجم في غير الأغراض المنزلية.

كما تم تحرير محاضر إثبات حالة لإنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وعدم نظافة أدوات الرغيف والعجن في مجال المخابز وذلك خلال حملات مفاجئة بالمراكز والقرى بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن كـ(مديرية الطب البيطري، الصحة) وإدارات التموين وبالاشتراك مع مأموري الضبط القضائي بالمديرية، حيث تمت مصادرة البضاعة المضبوطة، وتحرير المحاضر اللازمة واتخاذ باقي الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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إحكام السيطرة أستقبال عيد الأضحي التموين والصحة والطب البيطري الحملات المكثفة السلع المدعمة الصحة والطب اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المواد الغذائية واللحوم هيئة الدواء المصرية

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