أبرزها المياه والأكلات الصحية.. طبيب يقدم نصائح للحجاج أصحاب الأمراض المزمنة

أيام قليلة تفصلنا عن طقوس الحج في بيت الله الحرام بالمملكة العربية السعودية، حيث بدأ الملايين من الأشخاص في الذهاب لتأدية مناسك الحج. ويسجل كبار السن النسبة الأكبر في التواجد بالحج كل عام، ويعاني العديد من الأشخاص من الأزمات بسبب الزحام الشديد.

ويتعرض الحجاج أصحاب الأمراض المزمنة للعديد من الأزمات بسبب الأجواء الحارة والمجهود الكبير الذي يقع على عاتقهم أثناء تأدية مناسك الحج. ولتفادي مثل هذه الأزمات، تواصلت "الدستور" مع الطبيب محمد حسن الطراونة، أخصائي الأمراض الصدرية وخبير العدوى التنفسية، لتقديم بعض النصائح لأصحاب الأمراض المزمنة من الحجاج.

وأكد الطبيب أنه من الضروري الحصول على التطعيمات اللازمة من المراكز الصحية ضد الأمراض المعدية، وخاصةً السحايا والمكورات الرئوية. كما نصح الحجاج بضرورة ممارسة بعض التمارين الرياضية الخفيفة بمجرد الاستيقاظ من النوم، ويمكن الاكتفاء بالمشي يوميًا، وذلك لعدم الشعور بالإرهاق أثناء تأدية مناسك الحج.

وأضاف أنه يمكن تجنب الإجهاد الحراري من خلال تغطية الرأس عند المشي في الشمس، ونصح بتناول الأطعمة الصحية وتجنب الدهون والأكلات الدسمة، والحرص على شرب السوائل بكثرة وخاصة الماء لتعويض ما تم فقده من عرق أثناء المشي.

وتابع أنه يجب على أصحاب الأمراض المزمنة المتابعة المستمرة مع المراكز الطبية المخصصة من قبل المملكة العربية السعودية لتفادي أي أزمة، كما نصح بضرورة حمل شمسية تقيهم من حرارة الشمس وضرباتها، وذلك بالتزامن مع حج هذا العام أثناء فصل الصيف.

وقال إن الحجاج الذين يعانون من أمراض مزمنة مثل السكري ويحتاجون للأنسولين، فيجب اصطحاب براد صغير لوضع الأدوية فيه حتى لا تفسد، كما نصح من يعانون أمراضًا مزمنة بضرورة التأكد من أخذ كفايتهم من الأدوية التي تستمر معهم طوال الرحلة.