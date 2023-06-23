الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

سوق السيارات بالمنوفية.. إقبال كبير في أسبوعه الثاني

سوق للسيارات بالمنوفية
سوق للسيارات بالمنوفية

يعد سوق السيارات بمحافظة المنوفية سابقة وفرت الكثير على الأهالي، كما جذب أيضا عدد من أبناء المحافظات المجاورة مثل القليوبية والغربية وكفر الشيخ والشرقية، وتكون وجهتهم الجديدة سوق السيارات الجديد، الذي وجهه بإقامته اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بمدخل قرية ميت خلف التابعة لمركز شبين الكوم.

سوق السيارات بمحافظة المنوفية، يعقد كل يوم جمعة بمدخل قرية ميت خلف بمركز شبين الكوم.

وصرح اللواء إبراهيم أبوليمون، محافظ المنوفية، بأن سوق السيارات الجديد يشهد إقبالاً كثيفاً من قبل المواطنين في أسبوعه الثاني على التوالي، مؤكداً أن المحافظة بصدد تطوير ودعم السوق بكافة الخدمات والمرافق ليصبح أول سوق سيارات نموذجي على أرض المنوفية للارتقاء بالخدمات المقدمة للأهالي، جاء ذلك خلال متابعته لانتظام تشغيل منظومة العمل بالسوق بمدخل قرية ميت خلف أمام مدرسة الألسن بنطاق مدينة شبين الكوم. 

وأوضح محافظ المنوفية أن سوق السيارات النموذجي سيتم تدعيمه بكافة الخدمات وإستراحات للزائرين ومنافذ خدمية لتسهيل إجراءات البيع والشراء ومنها (الحماية المدنية والشهر العقارى والمرور والإسعاف وورش الميكانيكا وغيرها)، حتى يتمكن من خلاله البائع والمشتري الحصول على كافة الخدمات بمكان واحد يتمتع بكافة المزايا لتقديم خدمات أفضل لأهالينا بالمنوفية.

وأكد محافظ المنوفية أنه سيتابع و بشكل دوري انتظام حركة سوق السيارات وتقديم الدعم اللازم لإنجاحه كونه مشروع متميز وفريد من نوعه ويتم تنظيمه يوم الجمعة من كل أسبوع بصفة دورية، وذلك في إطار مواجهة الأسواق العشوائية وتعظيم موارد المحافظة وتنميتها بما يعود بالنفع العام.

وكانت قد جهزت محافظة المنوفية بكل الخدمات المطلوبه للسوق ووفرت  الكثير من الخدمات الموجودة في سوق السيارات الجديد، ومنها إمكانية الكشف عن السيارات، وسيارة بريد متحركة، وسيارة توثيق، بالإضافة إلى تأمين كامل من مديرية أمن المنوفية بخدمات شرطية وحماية مدنية، وجهزت شركة مياة الشرب السوق بتوصيل المياة له الخدمات الضرورية.

أسعار السيارات السيارات المستعمله الفترة السابقة بمحافظة المنوفية بشكل عام اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية المحافظات المجاورة اللواء إبراهيم أبو ليمون

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