الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل هتاف "يسقط حكم المرشد" بجنازة عمر سليمان

الدكتور محمد الباز
الدكتور محمد الباز والإعلامي مصطفى بكري

كشف الكاتب الصحفي وعضو مجلس النواب، مصطفى بكري، تفاصيل جنازة اللواء عمر سليمان، نائب رئيس الجمهورية، والذي رحل بعد 21 يومًا من تولي الإخوان للحكم.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج "الشاهد"، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن المجلس العسكري كان حاضرًا بجنازته ولم يحضر مرسي، مشيرًا إلى أنه قال للمشير "طنطاوي"، وقتها: "البلد هتروح فين"، فقال: "اهدأ"، فرد عليه ولكن الناس لن تهدأ.

للمرة الأولى هتاف يسقط حكم المرشد

وتابع، أنه فوجئ بأن الناس تحمله ووقتها لا يعرف كيف جاءه شعار "يسقط حكم المرشد"، وكان ذلك بعد 21 يومًا من حكمهم، مشيرًا إلى أن شقيقه الراحل محمود بكري، اتصل عليه وقال له: "الدنيا مقلوبة ضدك وخلي بالك هيحطوك في دماغهم"، فرد عليه: "مفيش غير كدا".

وأشار إلى أن الجنازة انتهت وأصبح في قناعة الناس أن الإخوان تستخدم الدين في صالح السياسة وأنهم سيدخلون في أزمات كثيرة. 

مصطفى بكرى جنازة اللواء عمر سليمان يسقط حكم المرشد هتاف طنطاوى الإخوان

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