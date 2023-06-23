الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أحمد ناجى: مشروعات الطاقة ستحول مصر لمركز استراتيجى عالمى

مشروعات الطاقة
مشروعات الطاقة

قال أحمد ناجي قمحة، الكاتب الصحفي، إن دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور ميثاق التمويل العالمي، خير دليل على ثقة الجانب الفرنسي بل الدولي في القدرات المصرية الحالية.

ميثاق التمويل العالمي

وأكد أحمد ناجي، خلال لقائه ببرنامج "التاسعة" مع الإعلامية شافكي المنيري، المذاع عبر فضائية "الأولى المصرية"، أن التجربة المصرية التنموية جعلت العالم يثق في قدرات ومكانة الدولة المصرية مرة أخرى، ولهذا أصبحت مصر يتم دعوتها في المؤتمرات العالمية بصورة كبيرة.

مصر مركز استراتيجي 

وأضاف في حديثه، أن مشروعات الطاقة التي تتم على أرض مصر بقدرتها تحويل مصر إلى مركز استراتيجي في هذا الإنتاج بين قارات العالم، ولهذا يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على عرض التجارب المصرية في قطاع الطاقة في المحافل الدولية كافة.

وأشار إلى أن الشعب المصري ضحى كثيرًا منذ قيام 25 يناير، والرئيس السيسي مقدر بصورة كبيرة لهذه التضحية، لذا على المصريين أن يفخروا بما وصل إليهم وطنهم من تنمية شاملة في كافة القطاعات.

أحمد ناجي قمحة كاتب صحفي التاسعة ميثاق التمويل العالمي التجربة التنموية المصرية الأولى المصرية

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