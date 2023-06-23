الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

نائب محافظ الوادى الجديد تُشارك بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات

نائبة محافظ الوادي
نائبة محافظ الوادي الجديد أثناء المؤتمر

شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، بمؤتمر إطلاق مؤشر تنافسية المحافظات، والذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وعدد من المحافظين ونوابهم، ومارجريت سانشو نائب رئيس بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر  وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ وممثلي المؤسسات الدولية.

 

وأشارت نائب المحافظ إلى أن مؤشر تنافسية المحافظات يعد أول مؤشر متكامل ومتعدد الأبعاد يعكس محددات النمو الاقتصادي الشامل وطويل الأجل في المحافظات المصرية، والذي يهدف إلى وضع مقياس علمي دقيق لمتابعة تنفيذ خطط التنمية المستدامة على مستوى الوحدات المحلية؛ لضمان المشاركة الفاعلة من قِبَل تلك الإدارات في دفع عجلة النمو وتحقيق النمو الشامل والمستدام. من خلال تحديد نقاط القوة والضعف في سياسات التنمية المُتبّعة في كلِ وحدةٍ إداريةٍ، وتعزيز القدرة التنافسية لكل محافظة، لضمان العمل على سد الفجوات التنموية فيما بينها.

كما شاركت الدكتورة حنان مجدي نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعََا مع أعضاء اللجنة التنفيذية للمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية بالمحافظة في دورتها الثانية، للوقوف على موقف تسجيل المشروعات المشاركة على منصة المبادرة وحصر المشروعات المتقدمة بالفئات المختلفة والبالغ عددها ٢٢٩ مشروعًا حتى الآن .

 

وشددت، على ضرورة التنسيق والتعاون مع أصحاب المشروعات الراغبين في التسجيل، والإجابة على كافة الاستفسارات، لضمان مشاركة أكبر عدد من المشروعات قبل الموعد النهائي للتقديم نهاية شهر يونيو الحالي.

 

وأشارت نائب محافظ الوادي الجديد إلى تقديم كافة سبل الدعم والتنسيق لأصحاب للمشروعات من خلال اللجان الفرعية المُشكلة بالوحدات المحلية بالمراكز، موجهًة بتكثيف جهود التحفيز والدعاية للمبادرة والتوعية بمعاييرها و أهدافها.

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