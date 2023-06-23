دعاء يوم الجمعة له عدة مواطن للاستجابة، أولها دعاء الفجر، ثم دعاء وقت الصلاة، ودعاء الساعة الأخيرة قبل المغرب، لذا يهتم المسلمون بقراءة دعاء الفجر بصيغ جديدة للتقرب إلى الله وسؤاله من خيري الدنيا والآخرة، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي دعاء الفجر اليوم الجمعة 23-6-2023.

دعاء الفجر اليوم الجمعة 23-6-2023

"اللهم لك الحمد حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه، اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، اللهم لكَ الحمد عدد خلقك ورضى نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك، اللّهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد على الرضى".

من دعاء الفجر.. "اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله وعاملنا بما أنت أهله".

﻿"اللهمّ افتح لنا خزائن رحمتك، اللهمّ ارحمنا رحمة لا تعذّبنا بعدها في الدنيا والآخرة، وارزقنا من فضلك الواسع رزقًا حلالًا طيبًا، ولا تحوجنا ولا تفقرنا إلى أحد سواك، وزدنا لك شكرًا، وإليك فقرًا وفاقة، وبك عمّن سواك غنىً وتعفّفًا".

"يا رب في يوم الجمعة وعدت عبادك بقبول دعواتهم، اللهم ارزقنا ما نريد، وارزق قلوبنا ما تريد واجعلنا لك كما تريد، اللهم قدّر لنا ذلك قبل أن تأذن شمس الجمعة بالمغيب".

﻿"اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار".

"اللهم إنا نسألك فهم النبيين، وحفظ المرسلين والملائكة المقربين، اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، و أسرارنا بطاعتك، إنك على كل شيء قدير، حسبنا الله ونعم الوكيل".

"اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مُضلِّين، وغير مفتونين، اللهم أظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك".

"﻿اللّهم لك أسلمنا، وبك آمنّا، وعليك توكلنا، وبك خاصمنا وإليك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدّمنا وما أخّرنا، وما أسررنا وما أعلنّا، وأنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلّا أنت الأول والآخر والظاهر والباطن، عليك توكلنا وأنت رب العرش العظيم".

﻿أدعية الفجر

"اللهمّ يا نور السماوات والأرض، يا عماد السماوات والأرض، يا جبّار السماوات والأرض، يا ديّان السماوات والأرض، يا وارث السماوات والأرض، يا مالك السماوات والأرض، يا عظيم السماوات والأرض، يا عالم السماوات والأرض، يا قيّوم السماوات والأرض، يا رحمن الدّنيا ورحيم الآخرة، اللهم إليك مددنا أيدينا، وفيما عندك عظمت رغبتنا، فاقبل توبتنا، وارحم ضعف قوّتنا، واغفر خطيئاتنا، واقبل معذرتنا، واجعل لنا من كل خير نصيباً، وإلى كل خيرٍ سبيلاً، برحمتك يا أرحم الراحمين".

"اللهم مع صباح هذه الجمعة المباركة، سهِّل لنا ولأحبّتنا أيامنا المقبلة، وابعث لنا فيه كلّ خير، وأبعد عنّا ما يؤذينا واحفظنا ومن نحبّ من كل مكروه".