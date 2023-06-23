الجمعة 23 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قبل الذبح.. "بيطري الوادي الجديد" يستعرض أهم الشروط الواجب توافرها في الأضحية

رئيس قسم المجازر
رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة

قال الدكتور سعد غانم رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة في محافظة الوادي الجديد، في تصريحات خاصة لـ الدستور"، أن من أهم شروط الواجب توافرها في ذبح الأضحية قبل حلول عيد الأضحى المبارك، أن تكون الأضحية "مسنة" وهي أن تبلغ سن التضحية

 وأوضح رئيس قسم المجازر بمركز الداخلة، أن السن الشرعي للتضحية السليمة للأبل يكون 5 سنوات، والماشية سنتان، والضأن او الخراف 6 أشهر ، والأغنام و الماعز سنة على الأقل، لافتا إلى أن من شروط الأضحية أن تكون الأضحية او الذبيحة سليمة ليس بها أي عيوب أو كسور.

 - حركة طبيعية والخلو من الجرب أو الأجنة

وأشار "غانم" إلى أنه من شروط الأضحية السليمة، وأن تكون الأبقار أو الخراف الإناث فارغة تماما من أي أجنه داخل البطون، منوها إلى أنه من أهم الشروط الواجب توافرها في الأضحية السليمة أن تكون حركة الحيوان طبيعية وأن يكون لون الجلد سليم وأن تكون العيون لامعة، وخالية من الجرب او أي رشح من الأنف أو الفم، ويفضل أن تقاس لها درجة الحرارة قبل إتمام عملية الذبح حتي تكتمل عملية النزيف بطريقه سليمه أثناء الذبح

ووجه الدكتور سعد غانم أنه يفضل الذبح داخل المجازر للحصول على اللحوم سليمة ونظيفة خالية من أي شوائب أو أتربه عكس عملية الذبح في الشوارع والطرقات الممنوعة والذي يعاقب عليها القانون، فالذبح في المجازر يكون بالمجان، وتواجد الطبيب البيطري بصفه مستمرة يؤمن الاضحية. 

 وأشار إلى أنهى  فيتم الكشف على الذبيحة قبل وبعد الذبح، وتواجد المياه الفاترة النقية بصفه مستمرة داخل المجازر لها أهمية كبيرة، ومردود إيجابي وقت ذبح الاضحية لتنظيفها جيداً والحصول على اللحوم طازجة خالية من أي عيوب، كما يراعى أهمية اتخاذ اتجاه الذبيحة باتجاه القبلة أثناء عملية الذبح

واكد "غانم" ضرورة حرص سن السكين بالنسبة للجزارين حتي لا تعذب الاضحية وقت نحرها، والتأكد من أن الجزار على دراية كافيه بعملية الذبح حتي لا يتعرض أصحاب الاضحية للخطر وقت الذبح ووقت النحر.

رئيس قسم المجازر أهم شروط ذبح الاضحية لحم طيب صدقه الذبيحه سليمه الأضاحي عملية النحر لحوم الاضحية نظيفه آمنه اتخاذ اتجاه الذبيحه بإتجاه القبله

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