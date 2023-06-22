باحث استراتيجي: نشوب الصراعات وضعف الاقتصاد سبب زيادة مؤشر اللاجئين

قال الدكتور أعليه علاني، المؤرخ والباحث في القضايا الاستراتيجية، إن كثرة عدد اللاجئين في العالم يرجع للكثير من العوامل والأسباب، والتي يتمثل بعضها في زيادة الحروب في الكثير من دول العالم، ضعف الاقتصاد العالمي والذي أثر بصورة كبيرة على الدول النامية، ونتيجة هذه العوامل هناك ارتفاع شبه مستمر في أعداد اللاجئين.

رعاية اللاجئين

وأكد الدكتور أعلية علاني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة" مع الإعلامي ضياء رشوان، المذاع عبر فضائية "إي تي سي"، أن الولايات المتحدة الأمريكية خفضت أكثر من مرة الميزانية الخاصة برعاية اللاجئين، ولهذا يجب على المجتمع الدولي إدراك أن اللاجئين من حقهم العيش في وطن مستقر وبأوضاع مالية توفر احتياجاتهم الأساسية، ولهذا بدلاً من تخفيض الميزانية كان يجب العمل على تهدئة الصراعات الإقليمية بالدول.

تعديل اتفاقية 1951

وأضاف في حديثه، أن اتفاقية ١٩٥١ يجب أن يتم تعديلها بما يحمي ويحافظ على اللاجئين، حيث في ظل عدم استقرار دول العالم زادت نسبة اللاجئين وساءت أوضاعهم، كما أنه يجب أن يكون هناك ضغط من المجتمع المدني لوضع استراتيجية جديدة لحماية اللاجئين وتحسين أوضاعهم.