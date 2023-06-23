محافظ الدقهلية: الرئيس هو الداعم الأول للزراعة فى مصر

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخميس، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة في احتفالية حصاد المرحلة الأولى من القمح بتدشين المرحلة الثانية ضمن مبادرة "ازرع " والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة .



جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني ، و رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الانجيلية ، و ريمون رفعت مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية ، والمستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية ورؤساء النقابات الزراعية ممثلي المحافظات ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من المزارعين .



وأكد مختار علي أن الرئيس عبدالفتاح السيسي هو الداعم الأول للزراعة في مصر ويعمل علي تطوير الزراعة من خلال تطبيق أحدث وأفضل أساليب الزراعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مساحات كبيرة من محصول القمح لتلبية احتياجات السوق المحلي .



وأشار المحافظ إلي أن الهدف من مبادرة أزرع هو دعم صغار الفلاحين ورفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاج الذي يعمل علي زيادة الدخل من خلال توفير التقاوي بأسعار مخفضة وتوعية المزارعين بأحدث الوسائل الزراعية وغيرها .



كما أكد مختار، أن الزراعة هي أحد أهم أعمدة وركائز الاقتصاد المصري لأن الدولة المصرية دولة زراعية في الأساس والقمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في مصر ، وأن القيادة السياسية وضعت خطة مستقبلية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لكي تصبح مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح ليس هذا فقط بل تصديره إلي الدول الأخري.



وثمن " المحافظ " دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية علي دعمهم الكامل للمزارعين وإطلاقهم مبادرة ازرع من خلال التعاون مع وزارة الزراعة .



ومن جانبها أوضحت " رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية " أن المرحلة الأولي من مبادرة أزرع قدمت خدمات عديدة للمزارعين منها توفير التقاوي بنصف الثمن ، وإقامة مدارس حقلية ، والدعم الفني للمزارعين ، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي من المبادرة ضمت 8 محافظات وهم (الدقهلية - البحيرة - القليوبية - الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج ) واستهدفت 100ألف مزارع بمساحة إجمالية 150 الف فدان .



كما أوضحت الدكتورة مارجريت صاروفيم بأن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل 14 محافظة لاستهداف ما يقرب من 500 الف مزارع بمساحة إجمالية مليون فدان .