الجمعة 23 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ الدقهلية: الرئيس هو الداعم الأول للزراعة فى مصر

جانب من الاحتفالية
جانب من الاحتفالية

كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الخميس، اللواء أيمن الشريف السكرتير العام للمحافظة في احتفالية حصاد المرحلة الأولى من القمح بتدشين المرحلة الثانية ضمن مبادرة "ازرع " والتي أطلقها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية بالتعاون مع وزارة الزراعة .
 

جاء ذلك بحضور الدكتور طارق صلاح وكيل وزارة الزراعة بالدقهلية والدكتورة نهي طلعت عبدالقوي أمين سر التحالف الوطني، والدكتورة مارجريت صاروفيم رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية للخدمات الاجتماعية وعضو التحالف الوطني ، و رفيق ناجي مدير المواقع التنموية بالهيئة القبطية الانجيلية ، و ريمون رفعت مسئول التنمية الريفية الشاملة بالهيئة القبطية الانجيلية ، والمستشار زاهر مصطفي رئيس الاتحاد الإقليمي للجمعيات والمؤسسات الأهلية بالدقهلية ورؤساء النقابات الزراعية ممثلي المحافظات ، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وعدد كبير من المزارعين . 
 

وأكد مختار علي أن الرئيس عبدالفتاح  السيسي هو الداعم الأول للزراعة في مصر ويعمل علي تطوير الزراعة من خلال تطبيق أحدث وأفضل أساليب الزراعة باستخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة وتطوير مساحات كبيرة من الأراضي الصحراوية لزيادة الرقعة الزراعية وزراعة مساحات كبيرة من محصول القمح لتلبية احتياجات السوق المحلي .
 

وأشار المحافظ إلي أن الهدف من مبادرة أزرع هو دعم صغار الفلاحين ورفع مستوى المعيشة من خلال زيادة الإنتاج الذي يعمل علي زيادة الدخل من خلال توفير التقاوي بأسعار مخفضة وتوعية المزارعين بأحدث الوسائل الزراعية وغيرها .
 

كما أكد مختار، أن الزراعة هي أحد أهم أعمدة وركائز الاقتصاد المصري لأن الدولة المصرية دولة زراعية في الأساس والقمح أحد أهم المحاصيل الزراعية في مصر ، وأن القيادة السياسية وضعت خطة مستقبلية في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة لكي تصبح مصر لديها اكتفاء ذاتي من محصول القمح ليس هذا فقط بل تصديره إلي الدول الأخري.
 

وثمن " المحافظ " دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية علي دعمهم الكامل للمزارعين وإطلاقهم مبادرة ازرع من خلال التعاون مع وزارة الزراعة .
 

ومن جانبها أوضحت " رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة القبطية الانجيلية " أن المرحلة الأولي من مبادرة أزرع قدمت خدمات عديدة للمزارعين منها توفير التقاوي بنصف الثمن ، وإقامة مدارس حقلية ، والدعم الفني للمزارعين ، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي من المبادرة ضمت 8 محافظات وهم (الدقهلية - البحيرة - القليوبية - الفيوم - بني سويف - المنيا - اسيوط - سوهاج ) واستهدفت 100ألف  مزارع بمساحة إجمالية 150 الف فدان .
 

كما أوضحت الدكتورة مارجريت صاروفيم بأن المرحلة الثانية من المبادرة ستشمل 14 محافظة لاستهداف ما يقرب من 500 الف مزارع بمساحة إجمالية مليون فدان .

أيمن مختار محافظ الدقهلية الدقهلية ايمن الشريف احتفالية

الأكثر قراءة

ماذا قال مرسى لحظة دخوله قصر الاتحادية؟

بعد فوزه على الحرس.. الأهلى يجرد الزمالك من لقب الدورى رسميًا

مصطفى بكرى يكشف لـ"الشاهد": كيف تنبأ المشير طنطاوى بزوال الإخوان بعد عام؟

مصطفى بكر لـ"الشاهد": السيسى فوجئ فى احتفالات أكتوبر أن الحاضرين هم قتلة السادات

أول ظهور لـ آل باتشينو ونور الفلاح بعد ولادة طفلهما

"عزباء".. القصة الكاملة لـ"ياسمين" المعروفة باسم "فتاة الفستان الأزرق"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عفيفي

5 يونيو

ماجد حبته

نحارب الفقر أم تغير المناخ؟

أحمد الصغير

كيف تُهزم الشعوب دون طلقة رصاص؟!

حسين دعسة

قمة مستحيلة.. رؤساء أوكرانيا وروسيا والولايات المتحدة معًا

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين «الأكثر تطرفًا» يُحكم السيطرة على الكيان الصهيونى

أحمد المريخي

أوجاع خالد أبوالعلا

وائل لطفي

صيفك عندنا!

سامح الأسوانى

الدعم العربى لفلسطين

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبى": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يحتجز شابين من "عرابة" ويقتحم "يعبد" جنوب جنين

أشتية: هجمات المستوطنين فى رام الله تعكس عقلية القتل التى تحكم إسرائيل

مصر تطالب بالوقف الفورى لاعتداءات المستوطنين الإسرائيليين فى الضفة الغربية